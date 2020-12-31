LIVE／行政院宣布反萊豬縣市自治條例無效　陳時中出面了

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記者黃巈禾／台北報導

含萊克多巴胺的美豬進口倒數1天，面對國內各縣市與中央規定不同調，行政院31日上午結束院會後，下午1時加開記者會，屆時宣布肉品的萊克多巴胺含量全國統一，地方自治條例與中央法規牴觸無效。《ETtoday新聞雲》全程直播。

蘇貞昌30日上午出席活動時，針對地方自治條例與中央法規牴觸，他強調，因為各縣市政府自治條例內容不同、作業不同、要求不同，難免會亂，因此，會向國人宣布，食安絕對要全國同步、法律要統一，才不會亂了套。

行政院30日也補充說明，食安規範全國同步才不會亂了套，各縣市的自治條例有些互相矛盾或窒礙難行之處，像是高速公路設置攔檢點等情形，會導致民眾和業者混亂。

行政院指出，食安應有一致性規定，民眾才不會無所適從，目前有幾個縣市已訂定自治條例，但仍未上報政院，因此，持續與縣市溝通了解，彙集意見後於適當時機宣布一致性規定。

含萊克多巴胺的美豬明日正式開放進口，行政院31日上午院會結束後，下午加開記者會。行政院秘書長李孟諺上午表示，各縣市自治條例有很多分歧、很多窒礙難行的地方，下午宣布行政院對各地方自治條例的態度跟處理原則，會讓大家了解行政院什麼時候處置、做法、態度如何，會利用記者會說明。行政院下午記者會，除了李孟諺之外，政委政委羅秉成、衛福部長陳時中都會出席。