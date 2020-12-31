　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同事幫中暑人妻撥頭髮　一摸「代價100萬」結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子懷疑林姓妻子與許姓同事外遇，兩人不僅相約出遊，還在公園停車場摸頭髮、手肘及背部，關係十分親密，顯然已經侵害到他的配偶權益，因此決定提告求償100萬元。然而，台中地院法官看過停車場現場的照片後，認為許男只是幫忙撥了一下林女的頭髮，並沒有其他親密接觸，兩人的LINE對話內容也很普通，加上沒有其他證據可以證明他們有婚外情，最終裁定駁回丈夫的告訴，全案仍可上訴。

▲▼公園,長凳,椅子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林女與許男相約一起去公園踏青。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

蔡男在判決書中主張，妻子與許男是同單位的同事，雙方皆已婚，許男卻還是多次傳送LINE訊息聊天，甚至在5月24日相約出遊，並在某公園停車場親密地用手撫摸妻子的頭髮、手肘和背部，可見關係早已超過一般已婚人士與異性交往的範疇，嚴重侵害他的配偶權，因此決定提告求償100萬元。

對此，林女、許男反駁，兩人的確曾用LINE聊天，但內容很普通，就是一般的朋友，沒有任何親暱、曖昧用語，5月24日那天在公園因為女方中暑，男方才幫忙進行簡單推拿，再順手協助整理頭髮而已，接觸時間十分短暫，哪來的外遇私情。

▲▼頭髮。（圖／取自免費圖庫piqsels）

▲蔡男不滿許男幫妻子整理頭髮。

台中地院法官認為，雖然蔡男出示3張LINE對話截圖，但有不少都是許妻發出的，這點他也承認，而林、許兩人的聊天內容的確非常普通，反而是許妻頻繁發表個人意見，包含「你可知道家裡的電話可轉至手機，你堅持老婆白天都在家，我老公對我坦承白天跟你老婆約會吃飯，他們在外以夫妻相稱，朋友都稱她許太太」、「他們交往3年，常常傳LINE及通電話，白天、晚上相約，半夜出門你都沒發現異狀嗎？」然而，這些指控卻都沒有其他證據佐證。

至於公園親密接觸一事，法官看過採證光碟的截圖照片，發現林、許兩人站在機車旁邊，相距約一條手臂寬，現場日照充足，還有其他車輛、行人在場，他們並未緊靠，碰觸頭髮的時間也很短暫，難認有超越一般男女正常社交範圍，最終裁定駁回蔡男的告訴，全案仍可上訴。

ET快訊
寒流急凍「32hrs內47人猝死」　北市最多11人跨年前成忌
快訊／BTOB成員退團！　讓粉絲失望決定離開
市面流出「已蓋章」三倍劵　運鈔車內鬼原來是他
周揚青「卸妝後真面目」！工作人員急阻止　照片PO出去了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道1號南下306K貨櫃車翻覆！台南麻豆–安定段「暫時封閉」

女業務約男客到家說保單　同居前夫被醋翻…高舉菜刀一路狂追

網售農委會「台灣豬」貼紙被抓包　闆娘喊冤「不知標章被註冊」

寒流急凍全台「32hrs內47人猝死」　北市最多...11人跨年前成忌日

翻牆入女同袍宿舍　 職業軍人「進行到一半」放棄..遭勒令退伍！

頂著10度低溫…他從三重走到土城沿路偷　東西多到警車放不下

寒流急凍！宜蘭翁「全身冰冷」送醫不治　疑睡夢中猝死

新北前議員遭詐200萬！「軍地釋出」政戰局簽約　心機3人組演很大

闖工廠偷「磨角器+鐵尺」...值7千元　落網冤喊：喝醉取暖

同事幫中暑人妻撥頭髮　一摸「代價100萬」結局大逆轉

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

快訊／國道1號南下306K貨櫃車翻覆！台南麻豆–安定段「暫時封閉」

女業務約男客到家說保單　同居前夫被醋翻…高舉菜刀一路狂追

網售農委會「台灣豬」貼紙被抓包　闆娘喊冤「不知標章被註冊」

寒流急凍全台「32hrs內47人猝死」　北市最多...11人跨年前成忌日

翻牆入女同袍宿舍　 職業軍人「進行到一半」放棄..遭勒令退伍！

頂著10度低溫…他從三重走到土城沿路偷　東西多到警車放不下

寒流急凍！宜蘭翁「全身冰冷」送醫不治　疑睡夢中猝死

新北前議員遭詐200萬！「軍地釋出」政戰局簽約　心機3人組演很大

闖工廠偷「磨角器+鐵尺」...值7千元　落網冤喊：喝醉取暖

同事幫中暑人妻撥頭髮　一摸「代價100萬」結局大逆轉

桃園跨年晚會改線上直播　機捷配合《五月天》開唱41小時不打烊

陳子璇突被撞「屁股黏白色物體」崩潰！　學生DIY打給她對話超噁

五月天跨年演唱會「開場女嘉賓」曝光！　防疫13大措施必看

「柯文哲沒跟我聯絡」　陳時中：黃珊珊院會前才告知續辦跨年

【奧斯塔羅】你的2021正桃花在哪裡？

「舔棒哥」普伊格渴望回大聯盟　痛改前非壞脾氣

男歌手「搭機拒戴口罩」辱罵空服員！　超慘下場出爐

加拿大再增6千例...擬要求入境旅客提供「3天內陰性報告」！

峮峮「2020年尾煎熬痛苦」忘了今年曾非常幸福：開心那天快來！

快訊／台股2020年以14732點封關！收盤上漲44點　全年大漲2735點

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

高雄11槍追車「後座遺體」死因曝光　身分起底！續查駕駛下落

霸王寒流入侵　全台31人猝死

影／媽3貼女兒亡！目擊者：原本還在哭

獨／高雄槍擊案死者身分曝！車禍奇蹟生還卻遭爆頭慘死

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

2020最後長照悲歌！台南妻持刀刺殺久病夫

孝子斗內110萬沒結果　青青被控詐欺現身警局　

高雄開火畫面曝光　警連開11槍追車

即／高雄鳳山驚傳槍響！　五甲副所長負傷

網紅帶女優徵炮友　警帶回解QR Code之謎法辦

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

台中奧客揮拳　反遭女司機「猴子偷桃」

快訊／疑遭盜帳號「血染全台」　2嫌改請回

更多熱門

相關新聞

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

台中許姓男子大白天在路邊機車置物箱內，偷走張姓男子的智慧型手機。他竟突發奇想，將張男LINE的大頭貼換成長5秒鐘的男女恩愛動態圖片，遭檢察官怒斥「極為幼稚！」台中地院審結，依竊盜、散布猥褻影像罪各判拘役30日，應執行50日，可易科罰金5萬元。

嫌繞路遠硬闖鐵軌　鐵工超慘結局曝

嫌繞路遠硬闖鐵軌　鐵工超慘結局曝

認識第2天壞壞高一女　警衛下場曝

認識第2天壞壞高一女　警衛下場曝

夫開3床房型過夜　妻門外一聽心碎

夫開3床房型過夜　妻門外一聽心碎

嗆賣虛寶惹到老闆　台中男下場曝

嗆賣虛寶惹到老闆　台中男下場曝

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面