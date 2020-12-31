同事幫中暑人妻撥頭髮　一摸「代價100萬」結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子懷疑林姓妻子與許姓同事外遇，兩人不僅相約出遊，還在公園停車場摸頭髮、手肘及背部，關係十分親密，顯然已經侵害到他的配偶權益，因此決定提告求償100萬元。然而，台中地院法官看過停車場現場的照片後，認為許男只是幫忙撥了一下林女的頭髮，並沒有其他親密接觸，兩人的LINE對話內容也很普通，加上沒有其他證據可以證明他們有婚外情，最終裁定駁回丈夫的告訴，全案仍可上訴。

▲林女與許男相約一起去公園踏青。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

蔡男在判決書中主張，妻子與許男是同單位的同事，雙方皆已婚，許男卻還是多次傳送LINE訊息聊天，甚至在5月24日相約出遊，並在某公園停車場親密地用手撫摸妻子的頭髮、手肘和背部，可見關係早已超過一般已婚人士與異性交往的範疇，嚴重侵害他的配偶權，因此決定提告求償100萬元。

對此，林女、許男反駁，兩人的確曾用LINE聊天，但內容很普通，就是一般的朋友，沒有任何親暱、曖昧用語，5月24日那天在公園因為女方中暑，男方才幫忙進行簡單推拿，再順手協助整理頭髮而已，接觸時間十分短暫，哪來的外遇私情。

▲蔡男不滿許男幫妻子整理頭髮。

台中地院法官認為，雖然蔡男出示3張LINE對話截圖，但有不少都是許妻發出的，這點他也承認，而林、許兩人的聊天內容的確非常普通，反而是許妻頻繁發表個人意見，包含「你可知道家裡的電話可轉至手機，你堅持老婆白天都在家，我老公對我坦承白天跟你老婆約會吃飯，他們在外以夫妻相稱，朋友都稱她許太太」、「他們交往3年，常常傳LINE及通電話，白天、晚上相約，半夜出門你都沒發現異狀嗎？」然而，這些指控卻都沒有其他證據佐證。

至於公園親密接觸一事，法官看過採證光碟的截圖照片，發現林、許兩人站在機車旁邊，相距約一條手臂寬，現場日照充足，還有其他車輛、行人在場，他們並未緊靠，碰觸頭髮的時間也很短暫，難認有超越一般男女正常社交範圍，最終裁定駁回蔡男的告訴，全案仍可上訴。