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社會 社會焦點 保障人權

高一休學少女認識第2天就壞壞　警衛嗨一夜吃10個月牢飯

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記者黃翊婷／綜合報導

擔任警衛的鄭姓男子去年12月間透過交友軟體結識當時年僅15歲的小美（化名），兩人認識第2天就發生關係，後來少女擔心懷孕前往醫院檢查，這才讓整起事件曝光。雖然鄭男辯稱不知道小美未成年，「她說她18歲」，但台中地院法官比對雙方證詞，認為他說的應為犯後卸責之詞，最終依妨害性自主罪判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲小美強調曾告訴鄭男自己才15歲。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

小美在庭上證稱，雙方是透過交友軟體認識的，因為有限制使用者年齡，最低應年滿18歲，她為了方便就謊報年齡，但和鄭男聊天時，有提過自己才15歲，而且正在休學中，「他在知道我15歲之後，還要跟我見面」，兩人見面後隨即前往男方租屋處並發生性關係，休息一下再一起去吃午餐、逛街，晚上還一起過夜。

小美坦言，第二次見面相約一起去拜拜，過程中遇到國小同學，鄭男也知道當時同學才就讀高中一年級，「我確實有跟他說過我那時候只有15歲，我們互換LINE之後有聊到真實年紀、職業，他說他24歲，在做警衛，還拍攝穿警衛服正在指揮交通的照片給我，見面之前他也看過我的照片，我們還視訊過。」

▲▼ 枕頭,床,床戰,棉被。（圖／翻攝自Pixabay）

▲鄭男是在取得小美同意之後才發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，鄭男雖然坦承在認識第二天就與小美發生性關係，但否認知道對方的真實年齡，「我不知道她幾歲，我一開始使用交友軟體的時候有問過她的年紀，她說她18歲，但我沒有資料可以佐證」、「她跟我說她就讀高中」，後來又改口供稱，「拜拜時遇到她同學，所以我確定她已經高中畢業，只是沒有繼續讀大學」。

然而，上述說詞全被小美否認。台中地院法官比對雙方證詞，認為鄭男所述應是犯後卸責之詞，加上他事發至今仍未與小美及其父母達成和解，也未獲得原諒，考量到他是在女方同意之下才發生性關係，最終依妨害性自主罪判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。

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