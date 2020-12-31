「美至少10年才能控制疫情」　美媒分析疫苗開打18天關鍵數據！

▲NBC分析，按照目前這個接種速度，美國要達到牛群免疫可以說是遙遙無期。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

儘管全球疫情最為嚴峻的美國已經開放第一階段優先對象施打輝瑞疫苗，但根據美國媒體NBC發布的分析報告指出，按照目前這個接種速度，可能要花費10年才能讓所有美國人都完成疫苗接種，並確切控制疫情。

根據NBC報導，由美國政府提出的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）目標在6月底讓80%的人口施打疫苗，然而若要實現這個目標，每天至少要有300多萬人接種，但開放施打疫苗至今已經2週，僅有200萬人完成第一劑的施打，其中大部分是在第一線的醫護人員與養老院住民。

▲美國開發施打輝瑞疫苗已18天，但至今僅200萬人完成第一劑的施打（圖／達志影像）



全美目前已經分發了1150萬劑的疫苗，但前美國食品藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）卻直言，他不認為政府能夠在年內完成分配2000萬劑疫苗的目標。他表示，「我們進入這些設施的時間太晚了」，距離疫苗上市且批准使用已經快要3週了， 但有養老院甚至昨天才開始讓住民接受施打。

拜登29日曾抨擊川普政府在疫苗分發的時程上嚴重落後。他說，非常感謝相關公司、醫師、科學家、研究人員以及臨床試驗受試者的努力與付出，但正如他先前的「擔憂」，當局在疫苗分發與管理上顯然沒有跟上進度。

白宮隨後透過聲明反擊，「目前已經有將近2000萬的疫苗分發到全美，在各州的指示下將可迅速分配，進展非常快速。有數億劑的疫苗也確定會在幾個月內完成配送作業。」

對於疫苗的接種進度落後，美國衛生及公共服務部助理部長吉爾（Brett Giroir）則表示，他們相信這個數字是被低估了，因為各地尚未及時更新相關數據，不過他也同意，2020年以前勢必無法完成2000萬的接種目標。吉爾說，聖誕假期剛結束，目前醫院的處理速度可能會比較慢，不過他們希望在1月份能完成3000萬劑的接種，2月份則是要再施打5000萬劑，屆時很快就能看到效果。

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