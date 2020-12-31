瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

▲瀋陽市進入戰時狀態，地鐵乘客數明顯大減。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省瀋陽市繼30日進入戰時狀態後，31日再宣布，即日起市內9區展開全員核酸檢測，進一步加大篩查力度，其中3區必須在3日內完成檢測，其餘6區5日內完成檢測，並且要做到不漏一人。

瀋陽市官方提到，各地區、各部門、各單位要把疫情防控作為當前首要任務，進一步強化戰時工作機制，進一步完善戰時指揮體系，全面落實各工作專班工作職責，確保各項工作24小時有序高效運轉。

瀋陽市官方指出，從即日起，在市內9區開展全員核酸檢測，進一步加大篩查力度。全員核酸檢測以各區為主體，以人員實際居住小區為單位，統籌做好人員排查登記、信息錄入、採樣檢測等工作，確保組織有序、不漏一人。

瀋陽市官方表示，鐵西區、皇姑區、於洪區要在3日內檢測完畢，和平區、沈河區、大東區、渾南區、沈北新區、蘇家屯區要在5日內檢測完畢。

瀋陽市官方指出，要嚴格落實中風險地區管控要求，確保風險不外溢，「對於中風險地區人員實行只進不出的封閉管控措施，禁止居家隔離人員離開住所。」

瀋陽市官方強調，對於居家隔離觀察期間拒絕接受醫學監測，隱瞞謊報、擅自外出等情形的，在對相關隔離人員進行訓誡教育的同時，立即轉送至指定賓館集中隔離觀察，「如引起疫情傳播或造成傳播風險的，依法追究法律責任，並作為失信人員納入個人信用檔案。」

瀋陽市官方還說，對小區實施封閉管理，實行樓長、單元長、組長負責制，壓實社區防控責任。要實行24小時人員值守，對外來人員嚴格執行掃碼、測溫、登記等程序。