蕃薯發白！小霸王寒流6°C臨界點才冷一半　陽明山「冰點」下雪有望

▲小霸王寒流籠罩全台一整天 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報原林定宜表示，台灣溫度由北而南驟降溫，今晚到清晨將是這波寒流最強時候，中部以北、東北部、東部地區最低溫僅6至8度，東南部、南部也只有9至10度；31日全天寒流籠罩，各地寒冷，北台灣不超過10度，大台北宜花東局部有雨，1000公尺以上山區若水氣條件、溫度夠低配合，有下雪機率，預估1月2日（周六）寒流將減弱逐步回溫，屆時日夜溫差較大。

氣象局指出，台灣本島各地氣象站均創下今年入冬以來最低溫，預估晚間至31日清晨將是這波寒流最強時候，預估中部以北、宜花地區低溫下探6度，沿海空曠地區更低，南部、東南部約10度，且北台灣白天高溫也只有10度左右，花東13至15度，中南部17至20度；降雨方面則水氣漸少，僅迎風面花東、北東有局部短暫雨，其中北東1000至2000公尺山區有降雪機率，但因水氣減少機率降低，地面可能有結霜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冰凍蕃薯發白！北東高山：陽明山、拉拉山、太平山水氣配合下還有機會下雪 。



元旦（1月1日，周五）寒流持續影響，氣象局預估，清晨各地低溫約8至11度，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，1月2日、3日（周六、日）寒流減弱，但受輻射冷卻效應影響，早晚氣溫仍低，日夜溫差大，各地高溫則皆可回到20度以上；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中2日東北部有局部較大雨勢發生機率。

天氣風險公司分析，跨年日北部全天都不超過10度，晚間低溫只有6至7度，中部以北在1000m以上的山區都有機會達0度，雖然降雪機會已經不高，但可能會遇上道路結冰。

這波寒流南下下半天後隨更多的乾冷空氣移入，整體環境水氣將偏乾，各地大多轉為乾冷，北台灣800公尺以上山區及中南部2000公尺以上高山的氣溫將在冰點以下或附近徘徊，但無明顯水氣配合，各地降雪及下霰的機會將陸續下降，今晚的最後機會可能只能指望北台灣的陽明山、拉拉山、太平山這些地區，有些機會出現短暫的固態降水現象。