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法國阿嬤手織台灣國旗毛衣　蔡英文驚喜曬照：還繡有我名字特別暖

記者黃翊婷／綜合報導

法國YouTuber「酷Ku」今年5月受邀到總統府作客，總統蔡英文送上一個台灣製造的花布背包，透過酷轉交給阿嬤。蔡英文昨日（30日）在Instagram表示，收到酷的阿嬤回送的手織毛衣，上面不僅有台灣國旗，還有她的名字，「在寒冷的冬天，特別溫暖。」

蔡英文收到法國阿嬤手織毛衣。（圖／翻攝自Instagram／@tsai_ingwen）

▲▼蔡英文開心秀出收到的手織毛衣。（圖／翻攝自Instagram／@tsai_ingwen）

蔡英文收到法國阿嬤手織毛衣。（圖／翻攝自Instagram／@tsai_ingwen）

照片中，這件灰色的毛衣，衣服正面左胸口繡有一面大大的台灣國旗，底下則是「蔡英文」的名字。蔡英文在PO文中提到，30日收到這份來自法國的禮物，毛衣是酷的阿嬤親手織的，「謝謝酷，也謝謝你的阿嬤喜歡我送的包包，還特地回送我這件毛衣當禮物。上面還繡了我的名字，在寒冷的冬天，特別溫暖。」

隨後酷也留言回覆，「希望總統喜歡，阿嬤看到總統收到了一定會很開心」。此外，除了毛衣禮物，阿嬤還附上一張風景明信片，一名熱心的法國網友幫忙翻譯，內容大致上是，「我把禮物送給妳這樣偉大的夫人，我希望為了台灣人的平安，妳能繼續做總統，法國人以妳為榜樣。」

其他網友也跟著留言同樂，「毛衣也太漂亮了吧」、「好用心！這麼冷的天氣看到這篇文都暖了」、「酷的阿嬤真的很可愛」、「一針一線都是愛」、「繡名字和國旗好像小時候的制服，但很有心」。

▼酷的阿嬤寫給蔡英文的卡片。

蔡英文收到法國阿嬤手織毛衣。（圖／翻攝自Instagram／@tsai_ingwen）

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