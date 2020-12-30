落實防疫！元旦升旗預演　合唱團、樂儀隊口罩全都戴緊緊

記者陳家祥／台北報導

儘管新冠肺炎疫情再起，但總統府日前決定在符合疫情指揮中心防疫措施前提下，舉行2021年元旦升旗典禮。30日進行總彩排，碰上15年一見的寒流，現場表演者紛紛準備暖暖包禦寒；此外，因為疫情的關係，這次所有表演者撇除演奏樂器者，都需要戴上口罩演出，是難得的體驗，對演出者更是種考驗。

根據總統府規劃，元旦當天的正式活動自清晨5點開始至早上7點止，由建中樂旗隊拉開序幕，接著依序是北一女樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓+扶輪社車隊等暖場表演。

早上6點02分時，國防部三軍樂儀隊進行25分鐘操演，升旗典禮則預計6點27分舉行。待典禮結束，還有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

▲總統府元旦預演，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

2021元旦總統府升旗典禮以「2021，台灣有你」為主題，領唱人選由扶輪社百人合唱團及10名國軍基層優秀代表組成。受到疫情影響，此次國歌合唱人員全數戴著口罩唱歌，總監賴志明坦言，戴口罩唱歌「聲音不太出得來」，是一個很好的體驗。

為了呼應台灣有你的升旗主題，主辦單位台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會特地號召180位自行車好手，舉起寬達 12 公尺的巨幅國旗，象徵台灣被世界看見。

另外，表演團隊中，年紀最小的是年僅8歲的柏齡太鼓小鼓手陳乃鴻，鼓齡僅4年的他首次登上元旦表演舞台，將擊鼓迎接旗隊進場。面對訪問時，陳乃鴻相當害羞，僅表示對表演很期待，也很開心。

▲建國中學樂旗隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）