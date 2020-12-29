出遊慘困路上！父子苦坐車頂　神隊友步行12hrs「帶直升機」來救

▲救援隊在黃昏時分才找到受困的父子。（圖／翻攝自推特／@RACQOfficial）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲目前正經歷10年來最強的反聖嬰現象（La Nina）。當地卻有5名男子選錯出遊時機，不幸在旅途中遇上暴雨，受困車中。隔天，他們決定兵分兩路，將同行的一對父子留在原地，而另外3人則步行到附近城市求助。12小時後，這3名友人終於帶著救援隊，回到了這對父子身邊，將他們從困境中解救出來。

綜合當地媒體《布里斯本時報》與BBC報導，這4位熱愛越野旅遊的好友日前帶著一名10歲的小男孩，一起在澳洲內陸旅遊。不料，他們在27日開車經過昆士蘭西北部時，卻因為當地出現反聖嬰現象，暴雨連連，導致汽車受困在洪水淹沒的道路上，無法前進。

在停留了一晚上後，他們決定分頭行动，其中3人前往附近的大城市伊薩山（Mount Isa）去求助，而另一名男子則與兒子一起在原地等待救援。3名友人步行了12小時後，終於在28日早上6點，抵達50公里外的一個警局。他們趕緊向警察求助，並要求他們盡快返回原地拯救他們的夥伴。

▲RACQ LifeFlight是一家航空醫療慈善機構。（圖／翻攝自RACQ官網）

乘搭直升飛機的救援隊找了許久，終於在天黑前發現這對父子。當時，他們正坐在車頂上等候救援。當局表示，他們的健康狀況十分良好，不需要接受任何治療。

救援服務機構RACQ Life Flight的救援飛行員普羅科特（Russell Proctor）稱讚道，這對父子做了「正確的事情」，儘管他們等了這麼長時間才獲救，但他們還是隨身攜帶飲用水，並且冷靜地一直待在同一個地點，直到救援到來。

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