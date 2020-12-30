101跨年煙火卡位　「6處」遠觀、近景絕佳視野公開

▲北市公布6處跨年賞煙火的地點。（圖／台北市政府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

明天就是2020最後一天，台北市府在遵守防疫規範下，決定如期舉辦跨年晚會及煙火秀。為了避免人潮大量聚集，台北市府公布6處賞煙火的絕佳地點，讓民眾能夠歡樂倒數迎接2021年的到來。

2021年台北101跨年煙火，以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，施放時間總長維持300秒，將會有16000發煙火點亮夜空，除了市府前廣場的跨年晚會可欣賞煙火美景之外，若想俯視整個煙火美景，可選擇「貓空」、「彩虹河濱」、「象山」；近距離震撼景觀有「松菸文創園區」、「國父紀念館」、「四四南村」。

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貓空纜車今年首度推出「101煙火之眼」跨年車廂，跨年當天，貓空纜車延長營運至凌晨2時，並視現場人潮營運至遊客輸運完畢為止，跨年夜不妨搭乘貓空纜車到貓空地區，遠離塵囂與人群，呼吸一下新鮮空氣，飽覽臺北市夜景與101大樓跨年煙火。

象山一直都是欣賞101全景觀看台北市景的絕佳地點之一，其中更有6處絕佳觀景地點，分別是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台、永春崗平台等。

雖然疫情當前，但台北市政府仍決定如期舉辦跨年活動，並啟動防疫管制措施，市府前廣場將設置管治區域，民眾入場須要完成「實聯制」、戴口罩、量體溫，且入場人數將控制在8萬人以下。

交通方式：

●貓空：搭乘捷運文湖線至動物園站後，再步行至纜車動物園站。

●彩虹河濱：搭乘捷運松山新店線至松山站，轉公車搭乘204、民生幹線(63)、藍7副線、藍50、市民小巴10公車，至「行善路」，步行約200公尺。

●象山：搭乘捷運淡水信義線至象山站後，依指示步行約1.4 公里。

●松菸文創園區：搭乘捷運板南線至國父紀念館站5號出口。

●國父紀念館：搭乘捷運板南線至國父紀念館站。

●四四南村：搭乘捷運淡水信義線至101站2號出口後步行。

▼貓空百萬夜景。（圖／台北市政府提供）



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