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社會 社會焦點 保障人權

高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」

記者柯沛辰、許宥孺／高雄報導

驚險畫面曝光！高雄鳳山區30日晚間7點30分驚傳槍響，一名嫌犯盤查時拒捕，加速逃逸，不料途中受紅燈、車流阻擋，竟倒車衝撞追來的員警，導致五甲派出所副所長受傷。警方循線找到車輛，赫然發現後座有一具遺體，而且頭部有明顯彈孔，全案調查中。

曝光畫面顯示，當時嫌犯駕轎車加速逃逸，不料右轉逃進鳳南路，發覺遭紅燈車流阻擋，後頭員警又騎車追來，竟瘋狂倒車衝撞，再趁機往林森路逃逸。2名員警見狀，先是對空鳴槍示警，隨後朝著逃逸轎車不斷射擊，一連開了11槍。

 ▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎車轉彎逃進鳳南路，結果遭紅燈車流阻擋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎車開始瘋狂倒車，衝撞追來的警員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎車逃往林森路，員警拔槍開火。（圖／記者許宥孺翻攝）

當時鳳山分局支援圍捕，並接獲民眾報案，指在距離圍捕地點700公尺處發現嫌犯車輛。不過，警方趕抵時，發現後座乘客已經中彈身亡。有目擊者表示，看到前座有2人下車逃逸。

目前現場已經封鎖，警局鑑識中心、檢察官先後抵達勘驗。至於死者詳細身份為何，尚在進一步釐清當中。

據了解，這輛黑色轎車前天（28日）曾遭攔查，當時嫌犯就拒檢逃逸過一次，後來警方以車追人，發現車主曾有竊盜前科，所以這次才會上前攔查，怎料駕駛再度拒檢，還倒車擦撞警方，隨後加速逃逸。

▲▼高雄槍響，警方發現嫌犯衝撞警車的車輛，後座竟有一具遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼事後，警方循線找到轎車，不料後座竟有一具遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄槍響。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄鳳山30日晚間驚傳槍響。（圖／記者許宥孺翻攝）

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