84歲超級傳染者！香港聯合醫院小型爆發　共11病人、4醫護染疫

▲香港出現病毒基因序列，疑似與英國變種病毒吻合的境外移入確診個案。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港26日新增59例新冠肺炎確診病例，有53例是為本土病例，其中，香港聯合醫院內小型爆發，目前累計有11名病患與4名醫護染疫，一名84歲病人疑似為超級傳染者，因為該病患有使用鼻胃管，醫護必須每天幫他清理口腔，疑似是因為沒有配戴護目鏡，才會經由空氣感染。

綜合陸媒報導，香港醫管局總行政經理劉家獻指出，聯合醫院感染的所有病患中，有7位為初步確診，全部都是女性病患，年齡介於20歲至92歲，另有一名84歲的女病人，疑似就是小型爆發的來源。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇視察後表示，這名超級傳播者本身患有糖尿病酮酸中毒，入院時第一次檢測呈陰性反應，數天後卻出現新冠肺炎的病徵，此時CT值14至18非常低，即病毒載量很高。

據悉，受到感染的醫護分別為2名護士、1名抽血員及1名病房助理，都曾與超級傳染者有直接的接觸；其餘受感染的病患則皆為安寧病房的病人，多為末期癌症患者，抵抗力差。

袁國勇指出，由於聯合醫院主要接受九龍東的患者，該區多為長者，擔心會因此出現社區感染。最重要的是，若病人在入院後肺部感染的狀況未改善，就必須再次接受病毒測試，醫護在近距離接觸病患時，也必須配戴護目鏡。

