偷渡台灣被拘！12港人家屬發聲明　譴責北京「秘密審訊」

▲12港人家屬早前出面提出訴求。（圖／路透社）

文／中央社

12名港人因偷越邊境而被扣留在深圳，預定12月28日審訊，關注他們情況的團體今天代表家屬發表聲明，譴責中國當局計劃對12人進行「秘密審訊」。

名為「12港人關注組」的香港團體在聲明中表示，12名港人被「秘密關押」超過4個月，當中7人家屬今天收到中國當局的官派律師通知，指其中10人將於28日下午2時30分，以視訊方式在深圳鹽田區人民法院受審。

另外兩人由於被捕時未滿18歲，將由檢察院聽證會處理，日期未知。

聲明表示，鹽田法院回覆媒體查詢時明言，上述案件屬於「秘密案件」，將不允許公眾人士、記者等旁聽，囑咐家屬自行聯絡負責審訊的法官，詢問能否旁聽。

但鹽田法院公布的庭審直播時間表，至今沒有列出相關案件。

聲明表示，由於法院在審訊前3天才發出通知，家屬已無法親自趕往法庭旁聽；對於中國當局將「秘密審訊」12名港人，家屬予以強烈譴責，認為這種做法完全漠視基本人權價值，也違背中國對外宣傳的「陽光司法」原則。

▲家屬出面提出訴求。（圖／路透社）

根據聲明，家屬向中國當局提出以下要求：

一、全程網路視訊直播庭審；

二、向家屬及全港公眾公開12名港人的審訊詳情，包括兩位未成年人進行聽證的日期、庭審形式及法官資料等；

三、公開庭審，讓家屬代表、家屬委託律師、香港及國際媒體、各國外交使節人員到場旁聽；

四、要求當局在審訊後對外公布判決書；

五、承諾若12名港人最終被判刑，家屬可盡快探望。

關注組同時要求港府派員旁聽，確保12名港人的公民權利得到保障。

12名港人試圖於8月底從香港搭船偷渡前往台灣，途中被廣東海警截獲，其後被扣押在深圳鹽田。這些人大都曾參與「反送中」運動，曾被警方逮捕及起訴，獲法院批准保釋期間潛逃。

深圳鹽田區人民檢察院16日公布將起訴各人，其中鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟涉嫌偷越邊境罪。

案件有2名未成年嫌犯，檢察院擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。