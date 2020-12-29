12港人偷渡案「擇期宣判」　港媒透露：被告均當庭認罪盼從輕處罰

▲12港人偷渡被拘深圳 家屬出面提出訴求。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

12名港人今年8月試圖偷渡到台灣，中途被廣東海警攔截，最後被扣押在深圳。深圳市鹽田區人民檢察院日前對10人提起公訴，案件昨（28）日審訊完後，法庭宣布擇期宣判。不過，有陸媒透露，被起訴的10名港人當庭均表示認罪，希望從輕處罰。

綜合陸媒報導，12月28日下午，深圳市鹽田區人民法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案，聽取完檢察機關的公訴意見、各被告人及委託律師的辯護意見後，法院決定擇期宣判。

法院還說，部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。另外，《文匯報》報導，鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。

不過，被告家屬卻要求當局請勿再以「擇期宣判」等理由，繼續無限期拖延釋放12名港人。臉書粉專「12港人關注組」也發文表示，儘管中國法院聲稱審訊以公開形式進行，但卻以旁聽席已滿為由，拒絕家屬、委託律師、記者，以至各國外交人員旁聽庭審；官派律師也拒絕接聽家屬、回應家屬訊息，批評這根本是「秘密審訊」。

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