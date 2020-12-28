衝著味全龍公益限量潮T　成功號召1281人捐血累積42萬c.c.

▲味全龍隊首度曝光公益潮T實際款式，並由首波捐出熱血的隊長林旺衛等4名球員穿著亮相，潮T以「捐血救人一命」的概念設計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到疫情影響，社福團體募捐的善款和物資變少，連捐血量也降低，中華職棒味全龍隊秉持創辦人魏應充的公益理念，從8月起於訓練基地的雲林捐血站發起「我捐血 你響應」活動，捐血集點送紀念公益潮T，獲得熱烈回響，截至目前已募得42萬c.c.熱血。限定版公益潮T今日首度由味全龍隊長林旺衛等4球員穿著亮相。

雲林捐血站指出，受新冠肺炎疫情影響，今年民眾的捐血量比往年減少，目前部分血型血液庫存量僅剩4至7天，未達安全庫存量。台中、彰化、南投、雲林4縣市每天所需血量約1800袋，近日A、AB、O型的庫存量偏低，其中O型血每天用量高達700袋，也是最缺的血型。

味全龍隊今年8月由隊長林旺衛帶領隊員曾陶鎔、林驛騰、朱祥麟捐出熱血後，緊接又發起「我捐血 你響應」捐血活動，民眾只要先前有到雲林捐血站領取限量集點卡，捐血後集滿3點，便可換得限量公益潮T，以貫徹創辦人魏應充的公益理念，帶動更多民眾關注捐血量偏少問題。

截至目前，味全龍隊已號召1281人捐血，累積超過42萬c.c.，不少民眾好奇捐血紀念公益潮T實際款式，另也有多位球迷特別從其他縣市跑到雲林捐血站捐血，為鼓勵更多民眾參與，味全龍隊首度曝光公益潮T實際款式，並由首波捐出熱血的隊長林旺衛等4名球員穿著亮相，潮T以「捐血救人一命」的概念設計，朱祥麟說：「捐血做公益也可以很帥氣！」

雲林捐血站提醒，全血捐血250c.c.，每次須間隔8週以上、500c.c.則須間隔12週以上，請捐血民眾注意時間；先前到雲林捐血站捐血、領取公益集點卡的民眾，符合領取潮T資格者，預計下月可依集點卡序號兌換，換完為止，詳細兌換日期將擇日再行公告。

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