積分換現金！雲林電子遊藝場暗搞賭博　警逮6人送辦

▲ 雲林地檢署昨（29）日指揮偵破位於斗南涉嫌賭博電子遊藝場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺灣雲林地方檢察署昨（29）日指揮雲林縣警察局督察科維新小組及斗六分局偵破位於斗南涉嫌賭博的電子遊藝場，警方持搜索票前往搜索並帶回羅姓負責人、開分員及賭客等共6人，涉案6人偵訊均坦承不諱，訊後全案依《賭博罪》函送地檢署偵辦。

斗六分局今說明，斗南鎮一家電子遊藝場負責人利用合法申請之電子遊藝場執照，於斗南從事以遊戲機檯積分兌換現金之賭博行為，警方獲報後經長期蒐證掌握涉賭事證向臺灣雲林地方法院聲請搜索票核准後，由雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮警方查緝。

▲警方搜索現場查扣遊戲機檯45檯60人座、賭資5萬5600元、監視器等相關事證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，昨日持搜索票前往搜索現場查扣遊戲機檯45檯60人座、賭資5萬5600元、監視器等相關事證，並帶回2名負責人、3名開分員及1名賭客等共6人，偵訊中6人均坦承以積分兌換現金等不法情事，全案依賭博罪函送雲林地檢署偵辦。

▲警方搜索現場查扣遊戲機檯45檯60人座、賭資5萬5600元、監視器等相關事證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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