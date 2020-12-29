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西門蘿莉塔「再上街頭」原因曝！馬尾妹、金髮男跟風坐地遭轟乞丐

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▲倪安曾於西門町徵男友。（圖／東森新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子日前穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，而後，又有另名細肩帶馬尾妹打著「求找乾爹」的名號坐在西門町街上替生技公司業配，昨晚，則出現另名金髮男求找乾媽打遊戲。三人同樣都拿著紙板寫明自身要求，意外掀起熱議，還有不少網友認為這樣的跟風行為根本就是亂象。

倪安先前受訪時表示，她是因為不想聖誕節和跨年一個人過，所以才會選擇坐在西門町商圈地上公開徵男友，不過徵得並交往後3天就分手；日前，倪安再度重返西門町，強調自己「沒男友也可以很好」，只希望可以將「送大家的杯杯」發送出去。

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▲▼西門徵乾爹。（圖／翻攝臉書）

▲馬尾妹徵乾爹。（圖／翻攝臉書）

倪安徵男友的行徑意外掀起熱議，日前就有細肩帶馬尾妹效法，同樣坐在西門町商圈，拿著「徵乾爹」的看板在冷風中找尋「夜晚中的星星」；只是，馬尾妹醉翁之意不在酒，她後來在臉書和IG上表示，她已經找到乾爹了，「不要懷疑，這就是業配」，她是為了推銷生技公司推出的新產品才會現身於西門街頭。

▲西門町小鮮肉「找乾媽御姊」　要求陪做這件事到想睡為止。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲金髮男徵乾媽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

而昨晚，還有另名身穿黑白色花紋帽T的金髮男在西門町舉牌「找乾媽」，對方不必很有錢，只需要陪他打遊戲即可。三人先後出沒於西門，且都拿著看板列明條件，並附上自己的LINE帳號，讓不少網友議論紛紛。

倪安日前曾在IG上發表對此事看法，「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上，幫加油！」不過多數網友則認為這儼然已成亂象，「西門町（是）許願廣場嗎」、「現在台灣到底怎麼了」、「怎麼這種行為也有人跟風啊」、「看來是不想努力的朋友」、「這到底什麼風潮？超像乞丐的」。

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