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菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後向毒品宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓總統杜特蒂曾嗆美國要疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「法新社」報導，菲律賓官員28日表示，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）護衛隊部分人員已接種中國研發的新冠疫他們也成為該國首批正式接種新冠疫苗的群體。

報導中同時提到，菲國監管部門仍未批准使用任何新冠疫苗。有關上述疑慮，菲國總統發言人表示：「法律並未禁止接種未經註冊的疫苗，違法的是未經註冊疫苗的分配和銷售。」

負責保護杜特蒂的總統安全小組(PSG)28日表示，該小組部分人員已經接種了新冠疫苗。PSG的一位負責人杜蘭特(Jesus Durante)在聲明中說：「為總統執行近距離安全行動的PSG小組成員接種了新冠疫苗。」但他並未提及具體接種人數。

報導說，與此同時，菲律賓總統發言人羅克(Harry Roque)也證實說，上述人員接種的是由中國國藥集團研發的新冠疫苗。報導同時指出，目前還沒有任何一家新冠疫苗獲得菲律賓「食品和藥物管理局」批准。 菲國目前正在跟幾家疫苗研發機構進行談判，包括英國的阿斯特捷利康、美國輝瑞公司以及中國國藥集團，以確保該國最早於2021年第二季開始規模達6000萬劑的新冠疫苗接種工作。

報導中又說，菲國總統府發言人羅克同時試圖向菲律賓人傳達好消息。他說：「好消息是，疫苗已經在這裡了，如果我們得不到西方的疫苗，我們的朋友和鄰居中國願意給我們。」

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