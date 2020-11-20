法務部長大罵「惡行惡狀」！劉承武懲處案輕罰書面警告

▲檢察官劉承武。（圖／翻攝東森新聞）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署檢察官劉承武，因擔任社區管委會主委，竟在開會時對住戶咆哮，事情傳出後，法務部長蔡清祥更因此當眾痛罵他「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」案經「檢察官人事審議委員會議處」，檢審會最後決議輕輕放下，對劉承武發布書面警告。

劉承武因經常在媒體上發表言論，儼然成為檢察界的名嘴，小有名氣。但他近年來多次爆發爭議事件，先是因提供法律諮詢，結果竟被詐騙集團利用，成為詐騙工具，這部分已經被送檢察官審議委員會審查。沒想到最近更被媒體報導，他一人身兼新北市3個社區管委會主委，並涉嫌替建商「瑕疵點交」，甚至在管委會議上失控，對多名住戶咆哮。

▲劉承武遭控護航建商瑕疵點交，法務部長痛批丟臉。（圖／翻攝東森新聞）

事件爆發後，法務部長蔡清祥日前受訪時，公開痛批劉承武的行為不妥，更說他「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」而劉承武咆哮住戶的事件，由北檢調查後，送請檢察官人事審議委員會議處。北檢認定的缺失有三：1、劉承武未經核准兼管委會主委。2、劉承武開會時對住戶咆哮。3、劉承武參加四次住戶管理委員會會議均未請假。

案經檢察官人事審議會審查後，邀請劉承武到委員會陳述，據了解，他當眾承認疏失，並向全體委員致歉，還使出「苦肉計」，請委員會對他從重議處，並舉例說：記過讓他年終考核乙等、不能領取年終獎金、或將他年度職務評定為「不良好」。

此舉果然有用，委員會最後認為劉承武違失情節明確，但不需重懲，最後全體委員一致決議，只需對劉承武發布書面警告，不須另做處分。