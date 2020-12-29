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國3大溪段擦撞廂型車側翻...後車再追撞6傷　1人下半身失知覺

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨2輛車發生擦撞，駕駛下車察看時遭第3輛輛車追撞，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨廂型車、轎車擦撞，駕駛下車察看，後方第3輛車又追撞廂型車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國3桃園南下大溪路段，29日1輛轎車擦撞廂型車導致其翻覆在內側車道，轎車駕駛下車察看時，後方另1輛轎車煞車不急再追撞，倒楣的廂形車被撞2次，造成3車6人掛彩送醫，事故原因仍由國道六隊警方調查釐清中。

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨發生3輛車連環車禍，警方與消防人員現場救護處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨發生3車連環車禍，警方與消防人員現場救護處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，29日凌晨零時12分，在國3桃園大溪南下62.3公里處，46歲的盧姓男子駕駛三菱廂型車，擦撞豐田轎車導致廂型車側翻在內側車道，轎車項姓女駕駛爬出車外查看時，後方葉姓男子駕駛的轎車又追撞廂型車，導致3車3男3女共6人都受傷。

警方檢視6名男女傷勢，廂型車盧姓駕駛胸部以下無知覺，同車59歲林姓妻子肢體擦挫傷，同車3歲江姓女童則右額頭輕微撕裂傷；56歲轎車項姓女駕駛右小腿骨折；追撞的轎車54歲葉姓駕駛肢體疼痛、右膝撕裂傷，同車37歲泰國籍男乘客則是肩膀疼痛。

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨3輛車發生追撞意外，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國3桃園市大溪路段，29日凌晨3輛車發生追撞意外，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方研判，廂型車擦撞轎車導致翻覆，被擦撞轎車女駕駛下車察看時，葉姓男子再追撞廂型車，造成6人都受傷，警方已將傷者分別送往國軍桃園總醫院等醫院治療，肇事原因仍由國道六隊龍潭分隊調查釐清中。

警方呼籲，國道上若發生交通事故，在無人傷亡情形下，汽車尚能行駛者，盡速將事故車輛照相標繪後，移置安全處所，避免後續二次追撞意外發生；若車輛無法動彈滑離車道時，除顯示警告燈號外，亦在車輛後方100公尺處設置車輛故障標誌，待援期間，車上所有人員都應下車到護欄外、或到中央分隔帶內待援，以面向車道等待，再通知國道警察到場處理。

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