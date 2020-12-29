陸軍中尉排長輕生「10人全不起訴」　母捧遺照哭喊：台灣司法已死

▲陸軍六軍團269旅黃姓中尉輕生案，黃姓中尉媽媽29日到桃檢痛陳司法不公。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍269旅黃姓中尉排長今年4月在部隊輕生案，死者媽媽29日到桃園地檢署哭訴「司法不公、沒有真相、沒有公道台灣法律已死」，檢察官針對10名涉案直屬軍士官簽結不起訴，家屬情何以堪，他們決定向高檢署提出再議；桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示，有關本案相關事證都送專業單位鑑定，不起訴處分書內檢察官都有詳細說明原因，對於家屬向高檢署聲請再議，檢方表達尊重。

▲陸軍六軍團269旅黃姓中尉輕生案，黃姓中尉媽媽29日在桃檢前舉著兒子生前遺照。（圖／記者沈繼昌攝）

陸軍269旅黃姓中尉排長於今年4月間在位於楊梅區營區大禮堂輕生，死者家屬曾提出包括死者手中寫有某士兵名字、懷疑軍方長期霸凌等提告包括上校副旅長等10名直屬軍士官，桃檢歷經8個月偵查，確認黃是自殺身亡，還針對死因製作5千餘字Q&A解釋，本月25日偵結對陳姓上校副旅長等10名軍士官予以不起訴處分。

黃姓中尉媽媽29日上午在女兒陪同下到桃檢領取相驗證明書，面對媒體詢問，黃媽媽手提兒子遺照哭訴，家屬曾提供軍方、檢察官相關物證，但後來有部分證人竟轉為被告，但短短8個月偵查結果卻沒有一個人被起訴，直呼「司法不公、台灣司法已死」、「兒子枉死了」，隨後哭倒在地上。

黃姓中尉的姊姊則說，針對弟弟輕生案，她們會向高檢署提出再議，目前只能走一步算一步；黃媽媽提出認為諸多不合理處，「手機從兒子死亡那天起，就被收走保管，軍中電腦卻說不能開、不能解碼」，兒子去接二級場也沒給移交清冊，所有業務要他去概括，甚至購買軍用品也要先代墊，兒子過世後軍方才在11月退給家人約5萬餘元，人死了才拿錢還家屬。

▲陸軍六軍團269旅黃姓中尉輕生案，黃姓中尉家屬將向高檢署聲請再議，桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示尊重。（圖／記者沈繼昌攝）

針對黃姓中尉家屬提出質疑與再議訴求，桃檢襄閱趙燕利強調，檢察官在不起訴處分書針對死亡原因都有詳細交代，檢方也提出QA說明，死者手機與電腦軍送專業單位鑑定，這些也都在不起訴書內說明；對於家屬將向高檢聲請再議，檢方充分尊重家屬意見。

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