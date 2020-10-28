林口長庚推「智慧腦部脊椎導航微創手術」 提高精準度與安全性

▲林口長庚醫院28日舉辦「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域建置說明發表會」，透過高品質醫療技術推動個人化智慧腦部脊椎導航系統與微創手術，提高手術精準度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

林口長庚醫院為提供病人高品質醫療服務，最近力推「智慧腦部脊椎導航系統和微創手術」，28日舉辦「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域建置說明發表會」，腦神經外科吳杰才醫師指出，以治療腦部腫瘤為例，利用醫療影像成像技術和3D列印技術，在手術前模擬規劃最佳手術路徑，讓醫師可更精準判斷病灶相對位置，藉此提昇手術精準度與安全性。

為推廣本土醫材發展，林口長庚醫院28日在醫療尖端園區舉辦「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域建置說明發表會」，現場展示智慧化國產醫材、輔助科技等產品，藉以強化醫料器材科技廠商產品與醫療院所合作，提升MIT產品信賴度，帶給病患更優質醫療選擇。

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▲林口長庚醫院腦神經外科醫師吳杰才指出，透過高品質醫療技術推動個人化智慧腦部脊椎導航系統與微創手術，提高手術精準度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林口長庚醫院腦神經外科吳杰才醫師指出，外科手術都強調黃金時間搶救生命，以腦部腫瘤治療為例，透過醫療影像成像技術和3D列印技術，在手術前模擬規劃最佳手術路徑，將光學感應技術應用於手術導航系統中，以更真實呈現腦內立體空間，讓動刀醫師能更精準判斷病灶相對位置，藉此提昇手術精準度與安全性，不僅提昇手術精準度，還可節省手術時間、減輕醫療人員負擔，並提高手術品質、安全性與效率。

▲林口長庚醫院副院長溫明賢（右一）、吳杰才醫師（左二）與金屬研究發展中心副執行長林志隆 (左一)等人在會場智慧腦部脊椎導航系統與微創手術會場合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，林口長庚醫療團隊亦可使用內視鏡進行腦部微創手術，降低手術風險與後遺症，神經血管手術則可透過螢光反應監測設備與超音波診斷儀，協助判斷病人腦血流量，提供醫師對於病人手術後成效評估；在脊椎椎體壓迫性骨折治療方面，則搭配脊椎體成形設備進行治療，患者椎體高度恢復與駝背矯正方面可謂成效顯著。

吳杰才醫師強調，現代醫療強調智慧化與個人化精準醫療，有鑑於智慧醫材的開發極為重要，現行世界各國皆致力於推動本土智慧醫材研發與推廣，長庚醫院與金屬工業研究發展中心合作，共同執行經濟部工業局「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」，希望整合國產優良創新醫材，在林口長庚醫療尖端研究大樓之「擴增實境研究中心」建置「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域」。

此外，參展臨床場域的國產優良醫材包含「德盟儀器製造有限公司」的腦部內視鏡系統和螢光反應監測設備、「洞見資訊公司」的手術導航系統、「長庚醫學科技公司」的超音波診斷儀和「昌固生物科技」的可擴張椎體強化系統、擎力美低溫骨水泥等產品。

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