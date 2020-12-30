苗栗女用LINE交友誤信真愛　險遭「戰區軍官」騙走6萬

▲宋女因誤信網路愛情，竟到郵局準備匯款到國外，所幸機警行員發現有異，通知警方及時阻詐 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉1名宋姓女子（45歲），日前接獲詐騙集團以LINE發出簡訊，自稱是某國的高階軍官，主動加女子為LINE好友，並稱目前身處戰區，無法到臺灣來與女子見面，男子利用各種話術伎倆，騙取宋女要來臺灣見面，後稱自己先將行李寄到臺灣，再與宋女見面交往。宋女對於詐騙集團的話術深信不疑，跑到住家附近郵局欲臨櫃匯款新台幣60000元到詐騙集團帳戶，後經行員發覺女子神色有異，疑似遭到詐騙，通報警方前往了解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗分局表示，三義分駐所警員蔡煥元、陳昭仲於日前擔服巡邏勤務時接獲郵局行員報案稱，有1名女子填寫跨國匯款單欲匯款新台幣60000元，經行員關懷詢問女子無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。員警火速趕往該郵局後，向女子詢問款項用途，起初女子面有難色不願多說，只向員警稱該筆款項自己是要用來投資。

警方表示，員警苦口婆心說明詐騙集團慣用手法後，女子才逐漸卸下心防，向員警稱自己幾天前接獲一通LINE來電，自稱是某國的軍官，雙方互加LINE為好友後即透過手機閒聊，後男子向該女稱要來臺灣與女子見面，但是行李要寄送需要新台幣60000元，自己因為深陷戰區，無法親自匯款，遂騙取女子將運費匯到詐騙集團指定的國外帳戶。

經員警向女子解說為詐騙集團慣用「假交友，真詐財」的手法，並舉出過去詐騙案例，女子這才理解恍然大悟，了解該名自稱「軍官」來電就是詐騙電話，渠感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對郵局行員及警員即時阻詐，感謝萬分。

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