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3個月「豪撒160萬」養女友！24歲癡情男吐苦水…反遭警起底黑歷史

▲▼癡情男遭起底是詐騙首腦 （圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲癡情男遭警方起底是詐騙首腦 （圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

日前一名24歲男子在臉書社團「爆廢公社」PO文，稱自己與在交友軟體上認識的女友交往3個月，期間不只吃大餐，他還豪送各式精品，花費破160萬元，掀起網路熱議。事後這名癡情男卻被警方認出，是一名剝皮集團的詐騙首腦。

該名男網友在臉書「爆廢公社」發文，表示自己擔任禮儀師，第一次見面女子就開口，想要買GUCCI的老爹鞋，當下不知道對方是什麼心態，所以拒絕了，但是跟她說「有機會再買給妳」。結束約會後，回家路上女子坦言，與前任在一起4年被劈腿2次，為了前任還做詐騙集團3個月，後來友人跟她說前任又劈腿才分手，最近想去酒店工作，因為幫前任貸款30萬。

他聽完女子的遭遇後，內心感到心疼不已，心想「這個女生我一定得好好保護才行」，於是對該名女子的各種物質需求都盡力滿足，包括愛馬仕項鍊、潘朵拉串飾、LV手環以及一頓破3萬2千元的高級料理，出門一次至少都要花費5至6萬元。

男網友稱自己的真心對待卻沒有換來同等的回報，「生日也不陪我過，我在妳身上花了160萬，我們卻沒有一點任何的性關係」。最後女子還因他身上沒有現金包紅包，要過幾天再給，女子便生氣指責「說話不算話」轉身就走。

這名「癡情男」的PO文引發網友熱烈討論！但有員警卻認出這名男網友為一名呂姓詐騙首腦，並指出過去他就用類似的手法詐騙，獲利破千萬遭起訴，目前案件仍在台中地院審理中，不排除他利用網路編造故事，營造自己多情、多金的形象，要牟取不當利益。

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