案情逆轉！癡情男「噴160萬養女友」　她打臉：根本沒花在我身上

▲林女發文反控呂男的指控。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名呂姓男網友日前自曝，在交友軟體認識26歲的林姓女網友，交往三個月就花了160萬元，「沒有發生任何關係，結果換得分手」。消息曝光後，林女也發文指控呂男，「散播捏造各種不實謠言」，甚至用假帳號自導自演，「你得不到我，就想用這種方式毀了我，沒關係，讓大家知道你的真面目吧！」

林女今日在臉書上發文，「既然你這麼想毀了我，我一直隱忍，現在也沒必要替你保留了」。她坦言，當初認識呂男時，對方不停帶她去吃大餐，送精品，深情表示「妳值得擁有這一切」，林女因此心動答應交往。交往過程中，呂男主動送LV手環、香奈兒包包、iPhone 12手機等名牌精品，她都有拒絕，但對方堅持要她收下，「甚至直接放在我家門口人就走」。

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林女向《ETtoday新聞雲》記者透露，兩人確實是透過交友軟體認識，當時只知道對方專心做殯葬工作，「我懷疑他當初對我好是博取我信任，想騙我銀行帳戶」，交往過程開始發現呂男會說謊，甚至聯合家人欺騙她，並對她情緒勒索，因此選擇分手。

▲▼林女反控，精品還有大餐都是呂男主動開口的。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林女表示，提出分手之後遭到拒絕，呂男才坦言「帳戶其實是拿去當人頭帳戶，拿來收被詐騙人的錢」，一開始呂男向她要帳戶時她並不知情，只說是「廠商和家屬要匯款用，大概60、70萬元而已」。呂男坦承帳戶一事後，向她表示「我不知道會不會出事，但只要有出事你就把事情推給我，你只是把卡借我，其他的事情都不知道」。

然而，針對160萬一事，林女則反控，「所說的160萬是進到我借給你的帳戶，一共有160萬，估計也是受害人的錢，根本不是花在我身上的，提款卡在他那，提領的人都是他，每一筆錢進帳都是他自己馬上領出來的」。對於整起事件受到大眾關注，林女表示，「不希望他去博取別人信任，再去騙其他人，也希望我的生活能趕快回歸正常」。

據了解，有員警卻認出這名男網友為一名呂姓詐騙首腦，並指出過去他就用類似的手法詐騙，獲利破千萬遭起訴，目前案件仍在台中地院審理中，不排除他利用網路編造故事，營造自己多情、多金的形象，要牟取不當利益。

▼林女表示，一開始並不知情帳戶是要當人頭帳戶用的。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）