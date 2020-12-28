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19歲男車被拖吊求借錢！她好心掏1千遭不讀不回　一查才知是騙局

▲▼19歲男子以車被拖吊、身上沒錢，向路人借錢，事後面對訊息，直接已讀不回。（圖／翻攝臉書「我是蘆洲人」）

▲女網友好心借1000元給男子，遭對方不讀不回，事後才知對方曾用同樣手法騙過其他人。（圖／翻攝臉書「我是蘆洲人」）

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

「這1000元，我想大概也1000%拿不回來了」一名女網友提到，26日晚間8時她在蘆洲捷運站遇到一名年輕弟弟，慌張向她表示車被拖吊，急需700元牽車，而眼見公車快到，且身上僅剩1000元，她在要到對方身分證件、聯絡方式後，便掏錢離去。怎料，事後她試圖聯絡男子，卻遭不讀不回，一查才知，男子早在之前就曾用過同樣手法騙錢。對此，蘆洲警方也回應了。

女網友在臉書社團「我是蘆洲人」PO文指出，26日晚間8時30分她在蘆洲捷運站等公車時，一名年輕弟弟慌張跑來向她表示，「車子被拖吊了，需要700元牽車」，還說自己是住在三重來蘆洲談案子，本身是做車膜，找了警察，警察說不是他們的管轄範圍，而找其他人也沒人理會。女網友聽聞這名弟弟表示，可押手機給她，也可給電話號碼，向對方要了身分證、手機號碼，再加上公車快到，手上僅剩一張1000元，便直接掏錢離開現場，並向對方強調「一定要還錢」。

女網友表示，這是她第一次借錢給陌生人，也希望對方能遵守信用，然而，「這1000元，我想大概也1000%拿不回來了，不過我還是希望大家不要再被這位男生所騙了。」她提到，當天上公車後，查詢關鍵字才發現，網頁裡的內容跟這名年輕弟弟所說的一字一句，一模一樣，再往下查看，連身分證件都是同一人，才知自己遭騙。

事發至今已第3天，這名年輕弟弟無論是電話、LINE都無人回應，讓女網友不禁感嘆「19歲還年輕，何必拿這手法到處招搖撞騙呢？」「1000元給他不心疼，當作是救濟，心疼的是年紀輕輕就學壞，濫用愛心，騙了不該騙的錢。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示「感覺你被騙」、「這是詐欺，報警啊！」「習慣就好，會在路上借錢的，都是要不回，我也借過，也是想想做善事，當錢不見了」、「有夠可悲的啊」、「不能太好心」。

對此，蘆洲警方表示，目前已經聯繫上貼文者，將通知其到案製作筆錄，而貼文者也打算提告，不打算縱容男子持續犯案，待完成報案程序後，員警將調閱周遭監視器，鎖定犯嫌身分後將其查緝到案。

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