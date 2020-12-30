住處遭竊撂7友圍捕暴打！小偷「顱骨骨折」慘死　屏東男下場曝

▲撂人抓小偷，屏東邱姓男子氣炸將人打死，法官依傷害致死判刑7年6個月。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東邱姓男子因懷疑蔡姓男子行竊，於是撂來了7名友人圍捕蔡男，蔡男驚慌失措拔腿狂奔，但邱男仍從後追上，拿安全帽砸中蔡男頭部，更疑似騎機車衝撞蔡男，導致蔡男傷重不治。檢方事後將邱男及7名同夥依傷害致死罪起訴，但法官審理時認為，除了邱男之外，其他人並沒有動手傷害蔡男的證據，因此判邱男7年6個月徒刑，其他7人則獲判無罪。

判決書指出，邱男2018年間因懷疑蔡男在他的住處旁行竊，於是報警處理，隨後還打電話撂來了7名友人準備圍捕蔡男，而蔡男當時見到大批陣仗，嚇得趕緊狂奔逃跑，隨後在一處巷內被邱男追上。

事發當時，邱男一見到蔡男行蹤，立刻拿著安全帽朝頭部重砸，還涉嫌騎車衝撞，見蔡男倒地後又再度拿安全帽砸頭，導致蔡男因此倒地不起，待警方趕抵現場後緊急將蔡男送醫，但蔡男仍因傷重宣告不治。

檢方偵辦後，認為邱男及7名同夥涉及傷害致死，因此將8人起訴，而法官審理時，有目擊證人到場證稱，當蔡男倒地後，有多人對他拳打腳踢，但邱男的7名友人卻辯稱，只是幫忙圍捕，並未動手，還有人說自己只在旁邊觀看。

法官事後認為，蔡男是因顱骨骨折，以及顱內出血壓迫中樞神經，造成中樞神經損傷致死，而這些是因邱男施暴所致，而至於其他7人，則沒有有利事證能證明他們有出手毆打蔡男，因此應予此7人無罪，邱男則被依傷害致死罪判組7年6個月徒刑。

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