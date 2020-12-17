人夫做一次3hrs！小三嬌怨：太久腿很痠…正宮見「滿嘴雞味」崩潰

▲人夫偷吃，還跟小三在車上激戰，過程全被行車紀錄器錄下，正宮抓包後崩潰對小三提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗一名人夫阿坤（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，2人多次相約摩鐵激戰，並在車內大聊性事，內容提及摩鐵應該頒VIP給2人，「我是不是把你搖出來？那就是難怪你說你會喜歡在上面」、「龜頭好敏感。這樣好爽」、「我嘴巴現在都是你雞雞味」等，被正宮抓包後，氣得對小君提告求償。法院審理後，判小君須賠償正宮30萬元。

正宮指控，小君明知到阿坤已婚，卻仍與阿坤發生婚外情，2人甚至相約前往泰國旅遊，還在車上大聊性事，而對話全被行車紀錄器錄下，內容提到，2人多次前往某家摩鐵，而該摩鐵應該頒VIP給2人，此外，小君還誇阿坤天賦異稟，「一次都可以做三個小時」，甚至還抱怨阿坤太久，導致她到韓國旅遊時腳超痠。

此外，行車紀錄器中，還記錄到小君曾對阿坤說，「我是不是把你搖出來？…那就是難怪你說你會喜歡在上面」、「我每次要吸那邊的時候…我都有點覺得好像要破什麼叢林的障礙你知道嗎？…然後舌頭都很忙。」另外，還有2人在車上激戰的聲音，也被全程錄下，讓正宮一聽相當崩潰，憤而對小君提告求償。

法院審理時，勘驗對話錄音，認為小君明知阿坤已婚，卻仍與對方交往，且互動方式依社會一般觀念也足以動搖對方婚姻關係，及造成對方配偶精神上痛苦，明顯侵害正宮配偶權，因此判小君須賠償30萬元。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

不服從就暴怒…妻崩潰喊離！人夫下秒疑外遇狠譏：每個人都想上妳

女客現身歸還400萬發票！曾記霸氣升級「高級VIP」：麻糬1年免費吃

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如 醫驚喊「不可能」：完全沒營養