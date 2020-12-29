宜蘭放晴！一出門卻見「愛車變蜂巢」太密集　內行曝真相：在裡面

▲車外竟停滿蜜蜂！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

近日受到東北季風影響，各地天氣涼冷，北台灣更幾乎天天有雨；宜蘭地區今（29）日難得放晴，即便是上班日，也讓人心情瞬間好了起來。一名網友稍早一出門就發現，他的愛車上竟爬滿蜜蜂，讓人密集恐懼症都快發作了！貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友推測，很可能是因為車子內有「女王蜂」才致使這種情況出現。

這名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示，宜蘭好不容易出太陽，但是他一出門，卻發現自己的愛車上停滿蜜蜂，且大部分都集中在右後側的窗戶上，其中還有幾隻圍繞在附近、活潑的飛舞，「這是什麼情況？太陽公公出來了，嗡嗡嗡也出來了！」

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▲網友推測，應該是因為車內有女王蜂。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「第一次看到」、「你車裡有什麼」、「這在哪裡？可以通知蜂農收蜜蜂」、「好可怕喔」、「知道寒流要來了，所以要躲在車子裡比較溫暖」、「給牠們自然離開就好」、「春天來了」、「電影情節」、「蜜蜂也要曬太陽」、「恐怖密集」、「有蜂蜜」。

還有網友推測，「女王蜂在你車內」、「應該是女王蜂在裡面」、「女王蜂愛上你的車」。而原PO也在留言處幽默表示，他的車內只有小孩的滑步車，可能是蜜蜂想要一起去兜風，希望車子開走後，蜜蜂就能散去。

本站曾報導《蜂后困車內等救駕？ 2萬「蜜蜂大軍」緊緊跟隨三菱車》，文中提到，英國一名婦人開車到市中心購物，怎料竟有約2萬隻蜜蜂緊緊貼在車尾，完全趕不走；當時就有前來幫忙的養蜂人推測，應該是蜂后跑進車內，才導致蜜蜂大軍死纏不放。