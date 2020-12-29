明起急速冰凍！太平山下雪機會大　預警交管不會全區封閉

▲明起急速冰凍！太平山有機會下雪，雖會預警交管，但仍會讓遊客接近雪景。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中央氣象局30日預報太平山森林遊樂區溫度，可能下探0度以下，區內海拔1000公尺之據點以上，約是在「白嶺（巨木）」據點（宜專一線」14.5k處），下雪機會大，羅東林管處雖會在12月30-1月1日期間，視道路結冰積雪情況，實施預警性機動管制措施，但為讓遊客接近雪景，不會全區封閉。

羅東林管處表示，12月30-31日14時後，進行預警性管制遊客入園。而區內道路的「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺（巨木）」據點（海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處）以上路段，就有可能結冰或積雪，因此基於遊客用路安全，及考量午後易起霧及天黑，14時後入口售票站不提供遊客入園。另考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，末班車調整為12:30、返程末班車為14:00。

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而12月31-1月1日視道路結冰狀況機動延後開園，且入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低之時段，因此雪期開園前，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢（結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等），同步也進行道路破冰作業，機動調整開園時間，分段開放道路通行。（原定開園時間：元旦3時、假日4時、平日6時）。

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