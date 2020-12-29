「移工確診病例逃出」是假消息　彰化衛生局：最重罰300萬

▲衛生局提醒民眾亂傳假訊息將開罰最重300萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

小心觸法！新冠肺炎日益嚴峻，「確診」假訊息再起，近日瘋傳「彰濱工業區有移工確診病例逃出去了，要大家出門要小心」，衛生局證實這是「假訊息」，也要進一步調查訊息來源，局長葉彥伯提醒民眾，千萬不要亂轉傳類似不實的消息，最重將開罰300萬元。

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▲亂傳假訊息吃上官司。（圖／ETtoday資料照）

中央疫情指揮中心於2月16日公布彰化白牌司機確診者過世消息，有鄉民在Line、臉書轉傳「首例新型肺炎死亡案例的親人居住本市醫院附近、在第一市場開雜貨店、已受感染肺炎…」等文字訊息，造成員林市公所還發新聞稿澄清，此為不實訊息，請民眾切莫驚慌。

還有1名男子用「礦泉水」帳號，在有7萬名成員的「花壇人俱樂部」群組中，散布「彰化過世的人去過這些，然後XXX員工已經發燒了請大家小心」，及「……金馬路XXX、計程車、XXX醫院、理容KTV、XX醫院」，還假意提醒「這些(地方)都別去」，雖然10分鐘就撤文，事後被檢調約談吃上官司。

▲員林也曾傳假訊息。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局強調，散佈未經查證的不實疫情，會造成民眾恐慌，最重可依法開罰最重300萬元，若有任何相關疫病傳播的疑問都歡迎主動聯繫衛生局洽詢或查證，另外民眾只要依照中央防疫秋冬防疫相關規定，肥皂勤洗手、佩戴口罩，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，避免戶外活動做好自我防護，請民眾及醫療院所配合落實。

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