新加坡再爆1本土病例！新航機組員兼差當司機　回國10天後確診

▲新加坡航空機組員傳出確診，但回國時間較長，被列為本土感染。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電

新加坡衛生部昨天深夜表示，境內新增5人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中唯一本土案例是新加坡航空的男性機組員，另兼職當Grab司機；目前尚未找到感染源。

新加坡28日新增5起確診病例，包括一起本土社區病例及4起境外移入。星國衛生部深夜公布病例詳情時表示，唯一社區病例是新加坡公民，這名男子除了是新加坡航空機組員，也兼職當私人叫車服務平台Grab的司機。

衛生部指出，該名48歲男子未出現症狀，他是經由新加坡民航局為從海外航班返星的機組人員安排進行的檢測而確診。

這名男子為了工作於12月12日至16日前往美國。他23日接受檢測，但2天後出爐的結果不明確，第二次受檢結果也是一樣；直到接受進一步檢測前，他一直待在家裡。

他27日接受拭子檢測，結果呈陽性，隨後被送往新加坡國家傳染病中心；他的血清檢測呈現陰性，代表可能是近期被感染。與他同班機的機組人員23日檢測結果都是陰性。

衛生部表示，由於男子飛行和確診的間隔時間相對長，因此將他列為本土感染案例，疫調正在進行中。同時，他的密切接觸者，包括家人與同事都已被隔離，將在隔離結束前後接受病毒檢測。

衛生部也將針對密切接觸者進行血清檢測，以判定這名男子是否被他們傳染。

此外，衛生部指出，新增4起境外移入案例來自印度、緬甸及英國，都是在隔離結束前接受檢測而確診。

全球許多國家疫情再起之際，新加坡疫情相對保持穩定。星國衛生部表示，過去一週以來僅出現一起社區病例；全國目前累計5萬8529人確診，其中病故人數維持29人。