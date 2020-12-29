　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

▲▼菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電

為防止2019冠狀病毒疾病變種病毒進入菲律賓，馬尼拉當局宣布，繼英國之後，明天起到明年1月15日，再禁止來自香港、日本、韓國等19個國家和地區旅客入境。

這些國家和地區還包括南非、瑞士、義大利、丹麥、以色列、西班牙、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、黎巴嫩、加拿大、德國、瑞典、澳洲、法國及冰島。

菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）報導，總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已批准，即刻起到明年1月15日，禁止來自或途經英國旅客入境菲律賓。

羅奎23日表示，為防堵武漢肺炎（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒株，24日起到31日，禁止來自英國航班入境菲國。杜特蒂26日同意，這項禁令將延長2週。

另外，羅奎說，除了英國之外，來自或14天內到過其他19個國家和地區的旅客，12月30日凌晨12時1分起到明年1月15日，禁止入境菲國。

他表示，若旅客符合上述條件，但已經在途中，並於12月30日凌晨12時1分前抵達菲律賓，仍可入境菲國。不過，即使他們即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗結果為陰性，仍須檢疫隔離14天。

來自或14天內到過這些國家和地區的海外菲律賓人仍可入境菲國，但即使他們的RT-PCR檢驗結果為陰性，回國後仍須經過14天檢疫隔離。

羅奎指出，若其他國家出現2019冠狀病毒疾病變種病毒，菲國政府可能再對來自這些國家旅客實施旅行禁令。

菲律賓今天通報新增886例武漢肺炎確診、38人不治，累計確診病例達47萬1526例，已有9162人病逝。

ET快訊
王中平跟「17歲超正女兒」對唱　影片驚呆網
暴瘦10公斤！他「暴力排便」竟罹癌　醫一照驚：塞爆腸子了
快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛跑了
正妹網紅爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」　被抓包吃避孕藥
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

快訊／規模6.4極淺層！克羅埃西亞首都附近搖晃　連續2天地震連發

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

世衛：大部分新冠病毒變異，對傳染性影響很小

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯「保外就醫」逝...曾詐4千億

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

快訊／規模6.4極淺層！克羅埃西亞首都附近搖晃　連續2天地震連發

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

世衛：大部分新冠病毒變異，對傳染性影響很小

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯「保外就醫」逝...曾詐4千億

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

全國唯一　崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎

22歲女偶像「被粉絲抓包戀愛」　聖誕樹吊飾反射洩密…後援會怒解散

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

網路預約申辦護照更便利　領務局：明年1月4日開始試辦

2021年Pantone年度代表色　春夏「最新染髮3提案」

2021年體壇展望　疫情讓隔離比賽成主流

西門町舉牌「徵替身使者」打吸血鬼！他Cos承太郎　結果員警上門

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

男大生朝3女同學「硫酸灌頭」！半張臉燒融冒煙　背景曝光

許維恩搶下7位數代言「不再一件件脫」　曝手腳冰冷抗寒撇步

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

國際熱門新聞

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

鐵達尼號真兇身分曝光...「法官日記」揭秘辛

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

打輝瑞疫苗　以色列翁心臟病發亡

WHO籲各國準備　應對未來更嚴重大流行病

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

平安夜陪兒女拆禮物　隔天起床病逝

影／敬業公雞！叫15秒不換氣　缺氧撞牆倒頭栽

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

新加坡再爆1本土病例！新航機組員確診

美軍特戰槍擊保齡球館　3死3傷

更多熱門

相關新聞

央視跨年盛宴曝光　歐陽娜娜登台

央視跨年盛宴曝光　歐陽娜娜登台

繼大陸官媒《央視》先前在「十一國慶特別節目」，邀請台灣藝人登台，引發討論後，最新曝光以「粵港澳大灣區」為主軸的2021跨年盛宴系列節目中，也出現多名台灣藝人身影，包括歐陽娜娜、張韶涵等熟面孔，以及歌手楊宗緯、吳克群、陶喆和魔術師簡綸廷、藝人王大陸等。

賓士狂飆還追不上邁薇　網笑瘋

賓士狂飆還追不上邁薇　網笑瘋

菲律賓：西方不給，中國肯給般苗

菲律賓：西方不給，中國肯給般苗

陸籍染疫者篡改陽性檢測報告！成功上飛機回國

陸籍染疫者篡改陽性檢測報告！成功上飛機回國

瑞士下隔離禁令　百名英旅客開溜

瑞士下隔離禁令　百名英旅客開溜

關鍵字：

新冠肺炎菲律賓禁令東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面