長榮台籍機師遭爆「防疫期間約砲」　莊人祥：他已經受到處罰了

記者趙于婷／台北報導

長榮航空一名副機長遭媒體爆料，不只隱瞞已婚身份在外騙財騙色，甚至在疫情期間也會直接與人在家中約砲，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今也對此事做出回應，再次提醒「居家檢疫期間本來就不應該邀其他人到住所，以該個案而言，這是屬於民航局專案，他也已經受到處罰了。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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長榮該名副機長被爆料疫情期間約砲，長榮航空也隨後表示，近日調查公司內機組人員是否有違反防疫規定的狀況，已查獲2名機師有違規之虞，其中1名就是被爆料當事者，經公司內部調查後，確認該名機師有違反規定的事實，已於內部程序議決後免職，另名機師正在接受調查中。

對此，莊人祥表示，機組員回台灣之後，主要還是要航空公司專案管理，有關違規部分，航空公司已經免職處分，這部分行為，的確不可取，因為若在國外不小心染疫，回來就會感染國內的人，且居家檢疫期間本來就不應該邀其他人到住所，有違反的話，都會有相關罰則，以該個案而言，這是屬於民航局專案，他也已經受到處罰了。

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