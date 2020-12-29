台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

圖、文／鏡週刊

長榮航空近日才因紐籍機師成為新冠肺炎（COVID-19）感染源，造成國內零本土感染紀錄破功一事，成為外界矚目焦點，正當外界期盼長榮能精進機組人員的管制作為時，本刊卻又接獲讀者X女爆料，指控另一名Y姓副機長不僅多年來隱瞞已婚身分在外騙財騙色，甚至連疫情期間也會直接與人在家中約砲，加上紐籍機師的關係，讓X女質疑Y男也是防疫老鼠屎！

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▲X女與Y男曾一同前往澳門遊玩，X女說食宿跟商務艙機票都是由她支付，Y男分毫未出。（圖／鏡週刊提供，下同）

X女表示，自己在2016年時與Y男透過通訊軟體結識，當時Y男宣稱單身並於長榮航空擔任副機長一職，遂進而發展成男女朋友關係，約半年時間，X女就發現Y男竟與同公司空服員約砲而提出分手，Y男除頻頻道歉外，還要求與其同居，表示若同居心中就只會有X女一人。

X女因認為他是真心悔悟便允諾同居，連Y男全身上下的精品行頭、日常消費支出、出國旅遊等費用，X女都大方買單支付，甚至每個月還花數萬元買保健食品給Y男食用，就連Y男藉口弟弟公司急需周轉要50萬現金救急時，X女也盡力幫忙。

沒想到，就在同居剛滿一年的時候，Y男竟又約了X女的美甲師到家中「滾床」，後來美甲師因對X女感到愧疚，主動將與Y男的對話紀錄提供給X女看，二人因此大吵一架，但在Y男再度祭出哭求攻勢，並表示以後心中只會有X女一人的情況下，X女又心軟選擇原諒。

接著Y男又繼續以弟弟公司需要資金周轉為由，向X女陸續借了五十多萬，就連個人綜合所得稅，Y男也都央求X女代為繳納，沒想到X女對愛人的付出，卻因日後發現的殘酷真相而徒勞無功！



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