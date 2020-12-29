　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

圖、文／鏡週刊

長榮航空近日才因紐籍機師成為新冠肺炎（COVID-19）感染源，造成國內零本土感染紀錄破功一事，成為外界矚目焦點，正當外界期盼長榮能精進機組人員的管制作為時，本刊卻又接獲讀者X女爆料，指控另一名Y姓副機長不僅多年來隱瞞已婚身分在外騙財騙色，甚至連疫情期間也會直接與人在家中約砲，加上紐籍機師的關係，讓X女質疑Y男也是防疫老鼠屎！

X女與Y男曾一同前往澳門遊玩，X女說食宿跟商務艙機票都是由她支付，Y男分毫未出。（讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲X女與Y男曾一同前往澳門遊玩，X女說食宿跟商務艙機票都是由她支付，Y男分毫未出。（圖／鏡週刊提供，下同） 

X女表示，自己在2016年時與Y男透過通訊軟體結識，當時Y男宣稱單身並於長榮航空擔任副機長一職，遂進而發展成男女朋友關係，約半年時間，X女就發現Y男竟與同公司空服員約砲而提出分手，Y男除頻頻道歉外，還要求與其同居，表示若同居心中就只會有X女一人。

交往期間，X女為Y男添購許多精品行頭。（讀者提供）

X女因認為他是真心悔悟便允諾同居，連Y男全身上下的精品行頭、日常消費支出、出國旅遊等費用，X女都大方買單支付，甚至每個月還花數萬元買保健食品給Y男食用，就連Y男藉口弟弟公司急需周轉要50萬現金救急時，X女也盡力幫忙。

沒想到，就在同居剛滿一年的時候，Y男竟又約了X女的美甲師到家中「滾床」，後來美甲師因對X女感到愧疚，主動將與Y男的對話紀錄提供給X女看，二人因此大吵一架，但在Y男再度祭出哭求攻勢，並表示以後心中只會有X女一人的情況下，X女又心軟選擇原諒。

X女發現Y男陸續跟空服員、美甲師出軌後，Y男竟還開口跟她借錢。

接著Y男又繼續以弟弟公司需要資金周轉為由，向X女陸續借了五十多萬，就連個人綜合所得稅，Y男也都央求X女代為繳納，沒想到X女對愛人的付出，卻因日後發現的殘酷真相而徒勞無功！


更多鏡週刊報導
【機師約砲不防疫1】紐籍機師才成防疫缺口　台籍機師再遭控落地頻約砲
【機師約砲不防疫3】塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡
【機師約砲不防疫4】受害單親媽扮柯南揭已婚　渣男機師被分手還開口借錢

 
ET快訊
黑龍江4月爆1傳89確診！「辣女偷吃海歸男」再染男友　案情大
台中男要娶女友！聽岳母開「2條件」秒崩潰：這是台北習俗嗎
「最狂釘子戶」沒13億拒遷！建商怒了直接蓋　18年後結局曝光
27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

新冠疫年／醫院人力「超限運作」常態化　醫護齊盼防疫津貼快發放

台籍機師「照三餐約砲」無視防疫　一招劈腿40女！落地群發訊息曝

台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女！視國內防疫於無物

新冠疫年／陪病文化、逛醫院陋習終打破　醫超有感：限制探病應延續

新冠病毒強叩門！　醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

4星座財運飛高高！「2021年前運勢」曝光　2種人千萬別換工作

「兒去醫院就沒回來了」　首例確診死亡10個月後…90歲母捧照淚崩

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

本土案例現！101首取消跨年趴 新光三越跨年市集也不開了

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

新冠疫年／醫院人力「超限運作」常態化　醫護齊盼防疫津貼快發放

台籍機師「照三餐約砲」無視防疫　一招劈腿40女！落地群發訊息曝

台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女！視國內防疫於無物

新冠疫年／陪病文化、逛醫院陋習終打破　醫超有感：限制探病應延續

新冠病毒強叩門！　醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

4星座財運飛高高！「2021年前運勢」曝光　2種人千萬別換工作

「兒去醫院就沒回來了」　首例確診死亡10個月後…90歲母捧照淚崩

鳳山街頭飄異味…甲烷濃度「飆破1萬ppm」！高市府封街開挖止漏

劇外是學霸！《菜鳥新移民》艾迪黃考上哈佛　「媽媽錄影狂尖叫」

川劇變臉+撈麵也能到府表演　海底撈外送再突破「推團餐服務」

純情空姐遭機師硬上！「已婚同間公司搞5P」　她爆航空業超亂內幕

美MQ-4C無人機「緊貼廣東沿海」飛到海南島　超狂路線曝光

被2大巨星卡位　金河成加盟教士將從二壘出發

印度工人甩棒怒打大貨車！　下秒跌倒慘被後輪「該邊輾到脊椎」

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

攻城獅主場彩帶提前噴發　領航猿提申訴聯盟受理

柯基夫妻「懶惰版」拔河　軟Q抖動媽笑瘋：拖豬肉？

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

疫情升級　101首度取消跨年派對

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬

西門町又見鮮肉　坐地求乾媽御姐

讓12星座著迷人格特質大公開

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

疫情升級　101首度取消跨年派對

陳建州深夜連續道歉4次！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面