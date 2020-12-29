台籍機師「照三餐約砲」無視防疫　一招劈腿40女！落地群發訊息曝

圖、文／鏡週刊

讀者X女向本刊指控長榮一名Y姓副機長，隱瞞已婚身分與其交往3年，交往期間還多次借款，最後卻被她發現Y男以此方式，同時與十多名女性上床，就連疫情期間疑似無視防疫規定，一回到台灣就邀約受害女子到家中做愛，根本是另類的防疫漏洞！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Y男就連被抓包劈腿，都還向X女求救借錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

X女表示，自己在去年 9 月某日晚間趁Y男熟睡時，解開他的手機密碼，看到他透過手機「照三餐」約砲的訊息，有在外站跟空服員約砲的，也有回到台灣用交友軟體搜索功能找的砲友，只要願意跟他上床的就會再加Line，固定約在他位於南崁的家中「運動」，人數多達3、40人，每個女子都被他稱為「北鼻」，就連他落地的訊息也是群發給所有人。

X女氣憤的說：「我看到這些不堪的訊息後，整個大爆炸，沒想到他在一起3年來，他都過著如此荒淫無度的約炮生活，然後我當下決定要揭發他的惡行，就發訊息給他Line的連絡人，說我是他現在的女友，發現他跟無數人約炮，如果也跟我一樣受害的人，要她們跟我連絡。」

原本這時候X女還單純以為Y男只是個愛約砲的渣男，沒想到過2天，卻有一名女子主動跟她聯繫，聲稱自己是Y男妻子還育有2名小孩，讓X女震驚不已，趕緊拜託航空界友人幫忙詢問長榮內部人員, 才發現Y男對外形象極為糟糕，幾乎人人都知他已婚且男女關係複雜。

X女據此質問Y男，但Y男仍堅決否認，只坦承有與一名瑜伽老師也交往數年，且因該名女子向他催討 50 萬元欠款，否則要將他騙財騙色的事情訴諸媒體，央求X女再救他一次， X女遂要求Y男傳身分證給她證明自己未婚，心想Y男應不至於敢公然偽造身分證，一看到配偶欄是空白的之後，便心軟打算再籌錢給Y男，所幸與其他受害人取得聯繫後，才免於再一次陷入窘境。



更多鏡週刊報導

【機師約砲不防疫1】紐籍機師才成防疫缺口 台籍機師再遭控落地頻約砲

【機師約砲不防疫2】逾20萬月薪不夠用？ 機師向女友借錢還睡她美甲師

【機師約砲不防疫4】受害單親媽扮柯南揭已婚 渣男機師被分手還開口借錢