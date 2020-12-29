台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女！視國內防疫於無物

圖、文／鏡週刊

近日確診感染新冠肺炎（COVID-19）的長榮紐籍機長，因服勤時未遵守相關防疫作為，導致與他同機的其他同事也受到感染發病，而他落地後不甩國內防疫規定，還與女密友到處趴趴走，導致女密友也感染確診，讓台灣長達253天的零本土病例紀錄破功，加上不配合疫調成為眾矢之的，讓長榮不得不火速對他開鍘，並承諾未來會對機組人員的隔離措施，做進一步嚴密的管控，交通部事後也為此重罰長榮百萬。

▲長榮擔任副機師的Y男遭控隱瞞已婚身分到處劈腿約砲，曾與其交往3年的X女感嘆自己識人不清。 （圖／鏡週刊提供，下同）

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但本刊卻接獲讀者爆料，指與紐籍機師同為長榮777機隊的一名Y姓副機師，不僅隱瞞已婚身分到處約砲，甚至連疫情期間也未遵守隔離天數規定及自主管理辦法，只要一回到南崁家中就會邀約女子到家中，與他進行親密行為，視國內防疫規定於無物。

一名曾與Y姓副機師交往的X女，拿出她與許多女子的對話截圖向本刊指控該名副機師，她氣憤地說：「原本以為空軍退伍的他成熟穩重，是可以託付一輩子的對象，後來透過管道詢問在777機隊內的友人，才得知原來大家對他的評價是『已婚玩咖』，就是個渣男無誤！」

原來X女與Y姓副機師交往3年後，發現他習慣利用通訊軟體到處約砲，而且已婚還腳踏多條船，甚至跟這些女子借了為數不小的金額，她便四處找尋有同樣遭遇的被害者，就在其中一名女子與X女相約見面後，她向X女表示與Y男認識1年多，Y男常常一飛回台灣就約她到位於桃園南崁的家中進行親密行為，就連今年疫情肆虐，原本該自主管理的Y男也一樣不管規定、照常約砲。

令女子不甘的是，自己還為了Y男離婚，但後來Y男回台後常放她鴿子，直到有一次在Y男社區地下室守了一夜，發現隔天凌晨Y男與另一名女子一同走出電梯，才驚覺自己被騙，當場3人就在地下室演出一場「宮鬥劇」。

今年10月底，這名女子再度被Y男爽約，跑到Y男家地下室發現，上次那位女子的車就停在Y男車位上，忍無可忍之下才與X女聯繫，X女這時才驚覺Y男竟連防疫期間都為一逞私慾，置他人健康於不顧，才會將原本打算提告用的資料，選擇通通攤在陽光下。

X女忿忿不平地痛批：「我也曾發律師函向長榮反映過Y男私生活不檢點，但長榮卻回覆說不管機師私事，如今不就是因為紐籍機師的『私事』，讓全台人心惶惶嗎？現在這名副機師跟紐籍機師同為777聯隊的人，疑似不甩規定到處約砲，難道就不怕又成為另一個防疫破口嗎？政府根本就不應該信任長榮自主管理的說詞，最好要對這些機師進行全面的疫調才是！」

本刊就此詢問長榮航空，長榮航空表示將持續調查機師是否有違反防疫規定的情形，由於Y姓機師在檢疫期間與友人在家會面2小時，違反相關規定，其本人坦承不諱，經事實調查委員會調查確認事證後，移送紀律委員會議處，決議予以免職。



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