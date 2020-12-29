台灣已婚機師「居家檢疫約砲」　單親媽扮柯南踢爆！國籍航空開鍘

圖、文／鏡週刊

一名長榮航空的Y姓副機長遭讀者X女指控，瞞著已婚身分與其交往同居，還同時劈腿多人，甚至照三餐在外約砲，為了圓謊還塗改自己身分證配偶欄，只為向X女借錢解決另一名劈腿對象的威脅。

▲X女希望長榮能重視機師品德問題，還受害人一個公道。（圖／鏡週刊提供，下同）



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正當X女三度心軟準備籌錢幫Y男擺脫困境時，一名單親媽媽因時常看見X女在Y男的IG留言，便私訊詢問二人之間的關係，X女告知該名單親媽媽後，對方也聲稱是在去年2月與Y男認識後交往至今，還曾詢問Y男與X女間的關係，Y男則說X女是對其糾纏不清的前女友，要該名單親媽媽趕緊封鎖X女。

▲Y男在其他受害女子質問下坦承自己是渣男後，就又開口跟受害女子借錢。

該名單親媽媽更進一步指稱，剛認識Y男時，曾利用臉書查到Y男與妻女的出遊合照，Y男雖向其坦承已婚，但卻聲稱與妻子已無感情，對女兒也僅是為了負責任，還向該名單親媽媽保證日後離婚會娶她，不過離譜的是，當約砲、劈腿等情節東窗事發後，面對該名單親媽媽的質問，Y男不僅承認自己是渣男，還在最後開口要跟這名單親媽媽借錢，讓人感到相當傻眼。

▲X女對於自己一再心軟相當後悔，也希望能站出來替其他受害女子向Y男討公道。

另外也有一名H姓女子與X女娶得聯絡，提及與Y男也是在網路上被搭訕才認識，Y男還說自己是富二代 ABC，從小就被送到美國唸書並學習飛行，歸國後才加入長榮航空擔任副機師，H女也曾多次追問Y男是否已婚，但Y男也是都堅稱自己未婚，直到Y男突然開口向H女要借100萬元周轉，H女察覺有異才與X女連繫，得知真相後也大為震驚。

X女眼眶泛淚的說：「我今天會站出來指控Y男，就是希望不要再有其他女性被他所騙，也希望能為已經被他騙的這些弱勢女子或單親媽媽們出一口氣，更希望長榮這樣一個五星級的航空公司，能夠正視自己員工的行為，不要讓他們在外胡搞瞎搞破壞了長榮的名聲！」

本刊就此詢問長榮航空，長榮航空表示將持續調查機師是否有違反防疫規定的情形，由於Y姓機師在檢疫期間與友人在家會面2小時，違反相關規定，其本人坦承不諱，經事實調查委員會調查確認事證後，移送紀律委員會議處，決議予以免職。



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