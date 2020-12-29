急速降溫超越霸王寒流！這4座山降雪機率高　吳德榮曝追雪時間點

▲12月中玉山剛傳出下雪消息，然而遇到這一波寒流因水氣較少，降雪機率較低。（圖／氣象局提供）

記者謝承恩／台北報導

跨年夜前迎來第一波寒流，明（30）日起全台急凍10度左右！氣象專家表示，今（29）日台灣還是屬於回溫狀態，但寒潮來襲後，短時間將驟降15度，溫度變化劇烈，北部高山因位於東北季風迎風面，較全台各處降雪機率較高，想賞雪可以到七星山、大屯山及陽明山，以及宜蘭太平山碰碰運氣。



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮接受《ETtoday》訪問時指出，今年台灣入冬後第一波寒流，相較於2016年霸王級寒流的絕對低溫，少了3度左右，但威力還是不容小覷！特別是氣溫驟降的幅度，比霸王級寒流更強。「過去霸王級寒流24小時降了11度，然而從今（29）日最高溫算起，這次短時間將驟降15度。」他提醒，對於有心血管疾病的民眾一定要多加小心。

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▲七星山、大屯山、陽明山等北部中海拔山區，都有機會賞到雪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



全台灣受到寒流影響，週三起氣溫劇降平地低溫下探5度、都會區低溫約7、8度，吳德榮指出，於這次北部中低海拔山區可望降雪，其中包含七星山、大屯山，高度約1000公尺高山，而陽明山雖僅600公尺高山，但靠近山頂位置也可能有機會賞到雪，另外宜蘭太平山位於迎風面，又屬2000公尺高山，空氣夠冷也有水氣，降雪機率也高。

「反而像是合歡山、雪山、南湖大山、玉山等，空氣冷但水氣太乾，看到降雪的機率少。」吳德榮指出，想要追雪最好的時機，大約是在明（30）日傍晚後，山上氣溫接近0度，靠近山頂位置就有短暫降雪。但之後過了30日空氣轉為乾冷，飄小雪機率是有的，但錯過後空氣又是轉為乾冷。



吳德榮提醒，這波寒流從週三（30）日起影響至元旦，度過最低溫的跨年夜！全台氣溫幾乎都將會降至10度以下，嘉義以北最低溫下探僅5度，直到元旦白天起氣溫回升。無論是要在家跨年，還是外出賞雪的民眾，進出室內外等溫差大的空間，一定要注意保暖。



