台中單親小媽媽遇火劫！帶1歲半女兒流落街頭　年輕原民菜販伸援

▲台中單親媽媽(左二)住處遭祝融，年輕菜販夫婦(左一、左四)伸援手。（圖／台中行善團提供，下同）



記者葉國吏／台中報導

台中一名的20多歲的身心障礙王姓單親媽媽，11月時因租屋處發生火警意外，讓她跟1歲半的女兒無家可歸，只能暫住在朋友家，靠身心障礙補助過活。幸好附近一對年輕原住民菜販得知後，結合社團法人台中行善團協會、水氏慈善會、住商不動產南屯文山加盟店ㄧ起出錢出力，除了提供工作機會外，還幫王女找到住所，解決生活困境。

這位年輕菜販離開花蓮到台中打拼10多年，上個月得知鄰近社區發生火警，王姓單親媽媽的住所也付之祝融。她獨自養育1歲半女兒無家可歸，處境相當可憐，便主動邀請母女2人到店裡，不僅提供三餐協助，還協助生活上所需。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲年輕菜販伸出援助單親媽媽，提供三餐並協助照顧一歲半女兒。

同時，菜販老闆娘也聯絡台中市行善團協會、水氏慈善協會、住商不動產南屯文山加盟店，一同協助王女找到出租套房，並幫忙支付租金、押金，讓母女倆終於有個家。行善團也替王女找到提供社區清潔工作，而在工作期間菜攤夫妻則主動幫忙照顧王女1歲半女兒，解決生活困境。

台中行善團團長張茗富透露，這對菜販林姓夫妻也是出身弱勢，「現在有能力要多幫一點忙！」現在他們每天都會把賣剩下的蔬果贈送給附近的弱勢家庭，也認養多名家扶兒少，默默行善的行為令人感動。

▼水氏慈善會提供生活物資、尿布奶粉等給單親媽媽。