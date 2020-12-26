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一家7口擠破屋！貧父賣推車籌「女兒醫藥費」被罵爆　真相大逆轉

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者葉國吏／綜合報導　

平安夜一名有5個小孩的27歲年輕爸爸在臉書PO文，孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，卻被網友質疑是詐騙集團酸爆。對此台中行善團證實這對年輕夫妻確實育有5位小孩，最大才6歲，一家7口擠在10幾坪的屋內，家徒四壁，年輕爸爸因為疫情影響，每月收入剩一萬，會賣推車籌錢，主要是因為大女兒發燒，才匯出此下策。

台中行善團團長張茗富表示，他有前往年輕爸爸家中探視，得知年輕爸爸從事防水工程，但因為疫情影響導致月收僅剩1、2萬，媽媽則在家照顧5位小孩，生活相當辛苦。日前因為大女兒發燒，家中無存款，沒錢掛號看醫生，無計可施之下只能上網拋售嬰兒推車，沒想到此舉卻換來網友罵名。

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲社會局證實該案是社會局服務個案。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此台中市社會局也證實，該案是社會局服務個案，經社工聯繫，年輕爸爸受到民間慈善單位協助，而看病費用是po文後，有網友轉帳1000元贊助。

社會局表示，案家領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7千多元家扶扶助金，並視案家狀況評估續發放。

▼台中5孩爸為了籌醫藥費，平安夜在網路賣嬰兒推車，被網友批詐騙，但社會局證實是扶助的個案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

 
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