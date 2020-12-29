27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故事

記者趙蔡州／綜合報導

台中何姓五寶爸平安夜在臉書貼文，希望賣嬰兒車籌醫藥費，起初被誤會是詐騙，遭到網友圍剿罵翻，不過在社會局介入後證實，五寶爸確實為長期關注個案。台中家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，何爸爸平日收入就不穩定，前陣子因為車禍更無法工作，「讓爸爸有穩定工作，比短期捐助更有用。」

何男今年僅27歲就養育了5名孩子，最大的孩子年僅6歲、最小的則是6個月，原本從事防水、防漏工程工作養家，不過工作不穩定，加上前幾個月發生車禍，代步工具壞掉沒錢修理，無法工作的情況下生活更加困頓，最後無奈才會在臉書賣嬰兒推車，希望能籌到錢讓大女兒看病。

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▲何男今年僅27歲就養育了5名孩子。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

何爸爸一家7口平日住在一間不大的鐵皮屋，屋裡推滿紙箱，冰箱及桌上也放著許多雜物，甚至還有已經吃了2、3天的菜和湯。爸爸坦言，這些飯菜是他一天的餐點，但給孩子們吃的都是新買的食物，「因為身上都沒有錢，如果我有200元，就不會去賣推車，而是先帶小孩去看醫生。」

台中社會局調查後發現，何爸爸一家是長期受關注的家庭，因為曾將幼兒單獨放在家裡而由社工介入幫助，平常領有育兒津貼約1萬500元，考量到何爸爸工作不穩定嚴重影響生活，後續將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7000元家扶扶助金，未來再視該案的家庭狀況評估是否持續發放。

台中家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，何爸爸平日領有政府補助，事件曝光後也收到民眾捐助，最重要還是希望能有穩定工作，何爸爸由於車禍受傷無法工作，才會導致家庭一度陷入困難，所幸已經有好心人士願意提供何爸爸工作，希望未來能工作順利。

▲網友在臉書表示，何爸爸已經同意1月1號到他的公司上晚班。（圖／翻攝自臉書）

臉書社團「我是太平人」也有一名自稱提供工作的網友說，「何爸爸已經同意1月1號到我公司上晚班」、「交通工具的問題，我也提供他一輛公司的機車，讓他可以上下班」、「授人以魚不如授人以漁，請各位給予祝福，也希望他能振作，改變現況。」