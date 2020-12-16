維尼暖手寶超萌！7-11獨賣7款迪士尼周邊　行李箱裝史迪奇耳機太Q

▲7-11最新迪士尼周邊，束口手偶超可愛，共有4個造型。（圖／業者提供，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

迪士尼控尖叫！7-11推出最新「7款迪士尼周邊」，維尼、小飛象等等角色化身手偶，還可以秒變束口袋，實用又療癒，即日起上架全台3千間門市。另外還有爆可愛維尼暖手寶、史迪奇無線藍牙耳機和毛怪無線充電座等等3C小物，迪士尼控的荷包要守不住啦！

「迪士尼束口手偶」即日起限定3千間7-11門市販售，有米奇、維尼、小飛象和史迪奇4種造型，除了可以當成手偶之外，裡面的拉繩一拉就可以變身束口袋，方便裝一些糖果零食。「迪士尼布偶罐存錢筒」則是有維尼、小豬、跳跳虎和唐老鴨4種造型，可以存錢也可以收藏小東西。

▲布偶罐存錢筒和束口手偶都在今日上架全台3千間門市，迪士尼控一定要收集。



這次7-11還加碼推出5款迪士尼3C周邊，今日早上11點起開放ibon預購，「史迪奇無線藍牙耳機」以可活動式行李箱拉桿為設計，行李箱上還印有史迪奇圖案，打開就可以看到一副耳機，可愛滿分。「維尼暖手寶」小小一個握在手裡超方便，以樹幹為造型，超萌維尼還從樹幹探頭，不只暖手，連心也被維尼融化了，另外還有「怪獸電力能量瓶」造型。

▲史迪奇無線藍牙耳機裝在行李箱內，可愛滿分。



▲手裡握著超萌維尼、怪獸電力能量瓶暖手寶，讓整個冬天充滿幸福感。



「毛怪無線充電座」薄型底座結合絨毛觸感表面，不用拆手機殼也能充電，放在桌上實用又療癒，另外還有充電座還有「妙妙貓」造型，妙妙貓的尾巴夾住手機Q到爆炸。

▲將手機放在毛怪或妙妙貓的屁屁上就可以充電了。

另外，迪士尼控也絕對不能錯過新北歡樂耶誕城，今年分成市民廣場、站前廣場、萬坪公園以及府中商圈4大燈區，打造48座燈飾裝置藝術和8條絕美耶誕光廊，還有6大必拍迪士尼經典打卡場景，展期只到明年1/3，趕快趁放假衝。

▲今年新北歡樂耶誕城以迪士尼為主題。（圖／記者湯興漢攝）