小七買得到鹹酥雞了！最新「3款銷魂下酒菜」　蝦頭爆濃郁海味

▲每一塊蝦頭都能品嚐到超濃海味。（圖／業者提供，以下提供）



記者周姈姈／台北報導

半夜小酌想配點下酒菜，卻發現店家都打烊買不到嗎？小七今日開賣「3款銷魂下酒菜」，台灣人最愛的鹹酥雞化身為一包餅乾，吃得到雞皮、敏豆脆條以及地瓜脆條等等配料，超濃郁胡椒調味搭配啤酒吃到完全停不下來，另外還有超邪惡蝦頭餅乾，送進嘴裡的瞬間就能感受到滿滿海味，吃貨們快衝。

以蝦肉餅走紅的大眼蝦就和派克雞排聯名推出「總匯鹹酥雞餅乾」，吃得到手工現炸鹹酥雞口感，一打開就能聞到濃濃的台灣味，裡頭有雞皮、地瓜脆條以及青花菜脆片等等配料，並以胡椒粉調味，會讓人越吃越上癮，配啤酒一起吃超涮嘴。

▲小七現在也賣鹹酥雞，居然還吃得到雞皮。

只有鹹酥雞餅乾還不過癮，小七即日起限定開賣泰國超人氣零食「魔哆哩脆蝦」原味和辣味2種口味，最邪惡的蝦頭直接變身餅乾，打開包裝就會蹦出超濃蝦味，一入口海味整個炸開，不知不覺就會把整包吃光光。

▲許多人去泰國玩都一定會買脆蝦頭餅乾當伴手禮，現在不用飛出國小七就買得到，提供原味和辣味。



吃完鹹的，如果還覺得有點不滿足，那就絕對不能錯過12/20重新回歸的「全家鐵觀音霜淇淋」！使用南投名間鐵觀音茶葉製成，茶香味十足，另外同步登場的還有全新創意「芝麻白玉醇奶」，濃郁芝麻牛奶加進一顆顆包著芝麻餡的小湯圓以及鬆軟花生，全台限量20萬杯，即日起正式開賣。

▲全家超夯鐵觀音霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝）

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