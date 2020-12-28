英國前情報人員指控：俄羅斯正研究用「伊波拉」做化學武器

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

一位前英國情報人員指稱，俄國總統普丁很有可能將伊波拉與馬堡病毒納為生化武器。根據《鏡報》報導，兩種病毒都會導致器官衰竭、體內大量出血，已經在非洲地區造成上千名的受害者，「如果俄羅斯同時在研究將伊波拉和馬堡作為武器，將會有可怕的後果。莫斯科方一再表明願意並且有能力使用『諾維喬克』這樣的化學武器，代表俄羅斯也有可能加強對伊波拉的研究。」

諾維喬克是蘇俄在1971年開發的神經毒氣，在英國索爾茲伯里（Salisbury）的毒殺案中，導致一人死亡、三人住院。情報人員也透露，「俄羅斯和英國都有實驗室在研究化學武器，學習如何防禦像『諾維喬克』這樣的武器。」

非營利組織OpenFacto調查人員聲稱，俄羅斯聯邦安全局的特務機構中，有一個專門部門研究「罕見且致命」病原體，被稱作「第48號中央研究院」，隸屬於開發出諾維喬克的第33號中央研究院，兩者都因研究化學武器而受美國制裁過。

俄羅斯政治專家瓊斯（Bruce Jones）表示，「大多數大國都可以研發這樣的致命病毒，但是以防禦為目的。但與西方國家的差別在於，俄羅斯冷戰結束後放棄了與化學武器相關的協議，而他們確實有將病毒武器化的能力，正如我們在索爾茲伯里看到的那樣。」