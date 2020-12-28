恐怖安親班！逼吃餿食、趴地寫字「10大酷刑」虐童7年　負責人下場出爐

▲安親班負責人林漢凌（紅衣），雖於審理中講得坦蕩，面對鏡頭仍十分避諱，北院28日依法判刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市某連鎖補習班南海分校於2015年，爆出負責人林漢凌餵學生吃發霉蛋糕、酸掉的牛奶、罰半蹲好幾小時，虐童長達7年，不僅業者解除加盟，助理及老師在法院提到男童受虐的過程時更當庭痛哭，並證稱林在校強勢、讓他們不敢張揚，但林漢凌仍否認犯罪，甚至向家屬喊話「我真的很喜歡男童」，北院28日依妨害幼童發育罪，判林漢凌3年10月徒刑。

前補習班助理證稱，某次林漢凌盯著男童喝麻辣湯，只見一張小嘴被辣到紅腫，他上前關心，林卻搶著說「他很愛！他喜歡喝」，後來看到廚房有發霉蛋糕、酸掉的牛奶，問廚娘怎不丟掉，對方卻冷回「林漢凌帶來的」，不久又看到林漢凌盯著男童吞下壞掉的食物；提到男童被罰半蹲好幾小時，助理更當庭痛哭，「有時我中午看男童在蹲，下午回來他還在蹲，整個人渾身發抖、狂冒冷汗…」。

▲梁童在安親班7年，身心俱疲。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

某前補習班老師表示，在職時為了生活，只能屈從林漢凌的指令虐童，期間身心煎熬多次請辭，但林漢凌屢屢挽留，直到2011年她才崩潰離職，並哽咽道，「認罪是希望還原真相，對過去的一切很抱歉」，隨後向家屬鞠躬道歉。

男童母親於審理期間，聽著孩子受虐的過程，頻頻低頭拭淚；父親受訪表示，過了這麼多年，兒子一想到這段，仍然相當激動，更曾懷疑是父母不愛他，才把他送進補習班，一家在醫院幫助下，才逐漸修補關係。

而林漢凌則始終否認犯罪，稱男童就學7年期間「每天快快樂樂」，反控作證的老師及助理挾怨報復，並主張男童傷勢是父親打的，「會當老師的，沒人不愛小孩」，她為了校譽，絕不允許同仁虐童，於宣判前最後一次開庭時，當場向男童父親喊話，「我真的很喜歡男童，不知你們幹嘛這樣抹黑」；除負責人林漢凌外，北院28日依共同對兒童傷害罪，判劉姓老師6月徒刑，金姓老師因與家屬和解，判6月徒刑、緩刑4年、須服90小時義務勞動，2人皆得易科罰金。

本案當時經檢方2年調查，發現林漢凌等3人虐童有「10大酷刑」：

1. 強將梁童頭部壓入水桶或戲水池。

2. 強迫梁童刷地板、廁所等不當勞動。

3. 常以半蹲、交互蹲跳等方式體罰。

4. 以軍中「桂河大橋」姿勢，要梁童手撐一把椅子、腳撐一把椅子，全身懸空。

5. 梁童若在冬天尿床，便命其脫光以冷水沖洗身體。

6. 抓著梁童的手狠狠轉圈狂甩，致其被甩飛撞牆手指骨折。

7. 以梁母在醫院工作為由，告訴全班同學「梁童身上沾滿病菌」，處罰坐在教室外，不准喝水。

8. 不准梁童吃午餐與點心，甚至強迫其嚥下發霉食物、麻辣湯。

9. 「愛的小手」痛毆梁童頭部及身體。

10. 禁止梁童上課時使用桌椅，逼其趴在地上寫字。

我沒有遲到，是時間遲到了！