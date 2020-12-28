　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖安親班！逼吃餿食、趴地寫字「10大酷刑」虐童7年　負責人下場出爐

▲▼快樂瑪莉安虐童，安親班負責人林漢凌。（圖／記者羅志華攝）

▲安親班負責人林漢凌（紅衣），雖於審理中講得坦蕩，面對鏡頭仍十分避諱，北院28日依法判刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市某連鎖補習班南海分校於2015年，爆出負責人林漢凌餵學生吃發霉蛋糕、酸掉的牛奶、罰半蹲好幾小時，虐童長達7年，不僅業者解除加盟，助理及老師在法院提到男童受虐的過程時更當庭痛哭，並證稱林在校強勢、讓他們不敢張揚，但林漢凌仍否認犯罪，甚至向家屬喊話「我真的很喜歡男童」，北院28日依妨害幼童發育罪，判林漢凌3年10月徒刑。

前補習班助理證稱，某次林漢凌盯著男童喝麻辣湯，只見一張小嘴被辣到紅腫，他上前關心，林卻搶著說「他很愛！他喜歡喝」，後來看到廚房有發霉蛋糕、酸掉的牛奶，問廚娘怎不丟掉，對方卻冷回「林漢凌帶來的」，不久又看到林漢凌盯著男童吞下壞掉的食物；提到男童被罰半蹲好幾小時，助理更當庭痛哭，「有時我中午看男童在蹲，下午回來他還在蹲，整個人渾身發抖、狂冒冷汗…」。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲梁童在安親班7年，身心俱疲。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

某前補習班老師表示，在職時為了生活，只能屈從林漢凌的指令虐童，期間身心煎熬多次請辭，但林漢凌屢屢挽留，直到2011年她才崩潰離職，並哽咽道，「認罪是希望還原真相，對過去的一切很抱歉」，隨後向家屬鞠躬道歉。

男童母親於審理期間，聽著孩子受虐的過程，頻頻低頭拭淚；父親受訪表示，過了這麼多年，兒子一想到這段，仍然相當激動，更曾懷疑是父母不愛他，才把他送進補習班，一家在醫院幫助下，才逐漸修補關係。

而林漢凌則始終否認犯罪，稱男童就學7年期間「每天快快樂樂」，反控作證的老師及助理挾怨報復，並主張男童傷勢是父親打的，「會當老師的，沒人不愛小孩」，她為了校譽，絕不允許同仁虐童，於宣判前最後一次開庭時，當場向男童父親喊話，「我真的很喜歡男童，不知你們幹嘛這樣抹黑」；除負責人林漢凌外，北院28日依共同對兒童傷害罪，判劉姓老師6月徒刑，金姓老師因與家屬和解，判6月徒刑、緩刑4年、須服90小時義務勞動，2人皆得易科罰金。

本案當時經檢方2年調查，發現林漢凌等3人虐童有「10大酷刑」：

1. 強將梁童頭部壓入水桶或戲水池。
2. 強迫梁童刷地板、廁所等不當勞動。
3. 常以半蹲、交互蹲跳等方式體罰。
4. 以軍中「桂河大橋」姿勢，要梁童手撐一把椅子、腳撐一把椅子，全身懸空。
5. 梁童若在冬天尿床，便命其脫光以冷水沖洗身體。
6. 抓著梁童的手狠狠轉圈狂甩，致其被甩飛撞牆手指骨折。
7. 以梁母在醫院工作為由，告訴全班同學「梁童身上沾滿病菌」，處罰坐在教室外，不准喝水。
8. 不准梁童吃午餐與點心，甚至強迫其嚥下發霉食物、麻辣湯。
9. 「愛的小手」痛毆梁童頭部及身體。
10. 禁止梁童上課時使用桌椅，逼其趴在地上寫字。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台北101首度取消跨年派對　新光三越跨年市集也不開了
李光洙《RM》吐10年真心話　認了對宋智孝感到傷心原因曝
相差46歲！乾爹醫院性侵乾女兒　親媽門一開見拉褲子傻了
英變種病毒來台？　男發燒39度確診病毒含量出爐
倫敦班機3確診111人集中檢疫：回到世界最安全的地方
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅車男乘客持毒心虛　遇盤查搶方向盤想逃！遭警拉下車壓制

人夫偷吃還產子！陌生女子突抱娃上門　正宮才驚覺遭背叛…心碎提告

盜美女頭像攬客博弈　線上賭賓果半年吸金1600萬！警逮20人

涉「販賣職務」收賄遭訴　北港鎮長蕭永義裁定延押

25歲男圖書館「握鳥狂搓」...繞到女高中生身後！她見滿腿白濁嚇傻

恐怖安親班！逼吃餿食、趴地寫字「10大酷刑」虐童7年　負責人下場出爐

快訊／基隆民宅2F火警「全面燃燒」！屋主出逃跌斷腿：除濕機惹禍

桃園女騎士深夜與遊覽車擦撞遭輾　「臉部凹陷」當場死亡

相差46歲！乾爹醫院廁所「性侵乾女兒」…親媽門一開見拉褲子傻了

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

休旅車男乘客持毒心虛　遇盤查搶方向盤想逃！遭警拉下車壓制

人夫偷吃還產子！陌生女子突抱娃上門　正宮才驚覺遭背叛…心碎提告

盜美女頭像攬客博弈　線上賭賓果半年吸金1600萬！警逮20人

涉「販賣職務」收賄遭訴　北港鎮長蕭永義裁定延押

25歲男圖書館「握鳥狂搓」...繞到女高中生身後！她見滿腿白濁嚇傻

恐怖安親班！逼吃餿食、趴地寫字「10大酷刑」虐童7年　負責人下場出爐

快訊／基隆民宅2F火警「全面燃燒」！屋主出逃跌斷腿：除濕機惹禍

桃園女騎士深夜與遊覽車擦撞遭輾　「臉部凹陷」當場死亡

相差46歲！乾爹醫院廁所「性侵乾女兒」…親媽門一開見拉褲子傻了

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

「開放萊豬，總統下台」馬英九：這是蔡英文8年前講過的話

以為是制服！買「爆款外套」送兒卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

米克斯泡爛泥起身「菊花黑一圈」　網歪樓狂讚翹臀：以為是花紋

PLG職籃票房紅盤　前4戰進場總人數23494人

全球百大帥哥「BTS超過一半」入選！　爆紅天菜主廚、BL校草全進榜

北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

台南人從小吃到大的口味沒了　50年老店「卓家汕頭魚麵」熄燈

繼龍蝦、煤炭後　中國從澳洲進口銅精礦「暴跌77.8%」

休旅車男乘客持毒心虛　遇盤查搶方向盤想逃！遭警拉下車壓制

顏若芳點名江啟臣等19人「萊牛投同意票」：現假食安之名操作對立

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

發燒搭救護車送醫！他到院才喊：曾跟隔離者接觸

女大生圖書館遭噴精　校方：只是惡作劇

男拿吸管搶劫　超商員：你確定嗎

騎士遭輾爆！家屬靠信用卡認屍

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

直銷大亨人間蒸發！嘴砲遭水電工虐殺　日曆留關鍵數字

台南無照少女雙載擦撞機車　情侶1死1重傷

台南廢棄家具工廠全面燃燒

即／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！

台南機車騎士一路左切遭撞飛5米　送醫不治

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

即／高雄大港橋驚見「男浮屍」！民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

南韓又驚傳幼兒園教師暴力毆打、掌摑學生的事件！根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，大田市東區一所幼兒園教師A某在本月初多次暴力毆打學生，不僅數次重擊學童的臉部與頭部，還趁學童驚嚇哭泣時重捏其鼻子並掌摑，一舉一動遭教室監視器拍下。

一審判6年！9歲妹慘遭繼父「平底鍋燙手」指紋失

一審判6年！9歲妹慘遭繼父「平底鍋燙手」指紋失

手機放花籃！變態安親班院長偷拍國小女童如廁

手機放花籃！變態安親班院長偷拍國小女童如廁

26歲毒蟲媽「熱水燙嬰」　醫：痛1小時才死

26歲毒蟲媽「熱水燙嬰」　醫：痛1小時才死

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

關鍵字：

安親班虐童妨害幼童發育罪

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

陳建州深夜連續道歉4次！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面