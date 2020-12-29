「寒潮噴發」18小時猛降15°C！全台低溫警報：整天濕冷凍骨6°C↓

▲極地冷空氣逐漸堆積南下中。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

西伯利亞冷空氣逐漸堆積南下中，中央氣象局28日晚間發布全台22縣市「低溫特報」預警，其中16縣市於30日迎來寒流，橙色燈號非常寒冷，有持續6度以下低溫；29日一天短暫空檔，各地多雲到晴，預報員羅雅尹表示，寒流30日南下，氣溫由北往南下降，下午氣溫就會掉到10度以下，31日一整天到元旦清晨，中部以北宜花僅8度，南部、台東也只有10度，沿海空曠山區會再低3度。

氣象局預報，未來一周天氣變化劇烈，尤其30日寒流報到急遽降溫、風速驟增，跨年前後天氣嚴寒，在寒風吹拂下，體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷，提醒農漁養殖業者事先做好準備防寒害。

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▲寒潮爆發！這波寒流迅速南下18小時暴跌15度，連3天急凍7度。

氣象局指出，29日鋒面通過，緊接著寒流南下，這波寒流南下相當迅速，各地氣溫迅速下滑，越晚越冷，日夜溫差可達10度左右，且風速增強的速度也相當快，29日晚風力迅速增強，預計在短短6至12小時內，從平均風5至6級陣風8級增強到平均風8到9級陣風11級；到了30日清晨，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區有較強陣風，海面浪高可達5至7米。

預計31日至元旦（周五，1月1日）清晨是此波寒流影響最明顯時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅約7度，南部及花東也只有10度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低；這兩天冷的感受有些不同，31日轉乾，北東雲量多，整天寒冷，北台灣整天氣溫都在10度以；元旦水氣減少、風速減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能更低，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大。

「寒潮即將爆發！」天氣風險公司分析，這次寒流的「降溫速度」很不一樣。從30日凌晨開始，來自北極的冷空氣大舉灌向南方，台灣各地、不分南北，整個白天氣溫都會快速下滑，18小時內降溫達12至15度，到30日晚間除了南部、花東，各地都只剩下個位數的氣溫，伴隨極為強勁的北風，在各地沿海、空曠地區都會有強風，讓體感溫度更低。

天氣風險總經理彭啟明表示，這是15年來最冷的一次跨年，極地冷空氣幾千公里長征南衝，30日開始急遽降溫，苗栗以北轉濕冷，台北下探7度，一直到元旦白天慢慢回溫，「V字型震盪」變化，冷有多冷？29日晚至30日冷空氣南下，風速會突然變得非常強，全台都有感急降溫，降溫幅度不會輸給霸王級寒流，連續3天低溫在10度以下；31日轉乾冷最冷，預估下周還有一波冷空氣，連續2周都有冷氣團以上強度的冷空氣南下。

▼V字型震盪變化，全台有感急遽降溫不會輸給2014年霸王級寒流 。



氣象局28日晚間9時37分發布入冬第一波「低溫特報」

30日下午至31日白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

【黃色燈號（寒冷）】平地最低氣溫攝氏10度以下

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

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