　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寒潮噴發」18小時猛降15°C！全台低溫警報：整天濕冷凍骨6°C↓

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲極地冷空氣逐漸堆積南下中。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

西伯利亞冷空氣逐漸堆積南下中，中央氣象局28日晚間發布全台22縣市「低溫特報」預警，其中16縣市於30日迎來寒流，橙色燈號非常寒冷，有持續6度以下低溫；29日一天短暫空檔，各地多雲到晴，預報員羅雅尹表示，寒流30日南下，氣溫由北往南下降，下午氣溫就會掉到10度以下，31日一整天到元旦清晨，中部以北宜花僅8度，南部、台東也只有10度，沿海空曠山區會再低3度。

氣象局預報，未來一周天氣變化劇烈，尤其30日寒流報到急遽降溫、風速驟增，跨年前後天氣嚴寒，在寒風吹拂下，體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷，提醒農漁養殖業者事先做好準備防寒害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲寒潮爆發！這波寒流迅速南下18小時暴跌15度，連3天急凍7度。

氣象局指出，29日鋒面通過，緊接著寒流南下，這波寒流南下相當迅速，各地氣溫迅速下滑，越晚越冷，日夜溫差可達10度左右，且風速增強的速度也相當快，29日晚風力迅速增強，預計在短短6至12小時內，從平均風5至6級陣風8級增強到平均風8到9級陣風11級；到了30日清晨，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區有較強陣風，海面浪高可達5至7米。

預計31日至元旦（周五，1月1日）清晨是此波寒流影響最明顯時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅約7度，南部及花東也只有10度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低；這兩天冷的感受有些不同，31日轉乾，北東雲量多，整天寒冷，北台灣整天氣溫都在10度以；元旦水氣減少、風速減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能更低，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大。

「寒潮即將爆發！」天氣風險公司分析，這次寒流的「降溫速度」很不一樣。從30日凌晨開始，來自北極的冷空氣大舉灌向南方，台灣各地、不分南北，整個白天氣溫都會快速下滑，18小時內降溫達12至15度，到30日晚間除了南部、花東，各地都只剩下個位數的氣溫，伴隨極為強勁的北風，在各地沿海、空曠地區都會有強風，讓體感溫度更低。

天氣風險總經理彭啟明表示，這是15年來最冷的一次跨年，極地冷空氣幾千公里長征南衝，30日開始急遽降溫，苗栗以北轉濕冷，台北下探7度，一直到元旦白天慢慢回溫，「V字型震盪」變化，冷有多冷？29日晚至30日冷空氣南下，風速會突然變得非常強，全台都有感急降溫，降溫幅度不會輸給霸王級寒流，連續3天低溫在10度以下；31日轉乾冷最冷，預估下周還有一波冷空氣，連續2周都有冷氣團以上強度的冷空氣南下。

▼V字型震盪變化，全台有感急遽降溫不會輸給2014年霸王級寒流 。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局28日晚間9時37分發布入冬第一波「低溫特報」

30日下午至31日白天低溫區域：
【橙色燈號（非常寒冷）】平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

【黃色燈號（寒冷）】平地最低氣溫攝氏10度以下
南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

►suisai淨透酵素粉36顆＋潔顏凍990元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故事

「寒潮噴發」18小時猛降15°C！全台低溫警報：整天濕冷凍骨6°C↓

性愛調查4成想嚐鮮不敢說！全台首創「床遊卡牌」女性買家比例驚人

生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場

西門町又現「金髮小鮮肉」！坐地求乾媽御姐：陪我玩到想睡為止

「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

寒流襲陽明山！擎天崗水牛動員護命評估　陽管處：暫緩移運安置

不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

英返台「發燒少年」體內病毒量最高　指揮中心：搭機日就是發病日

最強寒流倒計時！公路總局：合歡山公路等4路段恐結冰

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

本土案例現！101首取消跨年趴 新光三越跨年市集也不開了

27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故事

「寒潮噴發」18小時猛降15°C！全台低溫警報：整天濕冷凍骨6°C↓

性愛調查4成想嚐鮮不敢說！全台首創「床遊卡牌」女性買家比例驚人

生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場

西門町又現「金髮小鮮肉」！坐地求乾媽御姐：陪我玩到想睡為止

「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

寒流襲陽明山！擎天崗水牛動員護命評估　陽管處：暫緩移運安置

不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

英返台「發燒少年」體內病毒量最高　指揮中心：搭機日就是發病日

最強寒流倒計時！公路總局：合歡山公路等4路段恐結冰

台積電「GDP戰車隊」深夜出動！整列白貨櫃開往南科　網嚇壞：快閃

英國變種病毒引發大逃亡！　醫吐「真相」鄭弘儀嘆：人常是被恐懼殺死

大陸山西科技公司爆集體中毒案　3死6傷...直升機出動救援

環球晶全產能滿載　8吋、6吋現貨價明年「漲定了」

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

12港人偷渡案「擇期宣判」　港媒透露：被告均當庭認罪盼從輕處罰

44歲李小冉「超低禮服」豔壓紅毯　網一看火辣畫面羞喊：我能看嗎

台中男要娶女友！聽岳母開「2條件」秒崩潰：這是台北習俗嗎

27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故事

「寒潮噴發」18小時猛降15°C！全台低溫警報：整天濕冷凍骨6°C↓

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

疫情升級　101首度取消跨年派對

西門町又見鮮肉　坐地求乾媽御姐

讓12星座著迷人格特質大公開

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬

案情逆轉！癡情男「噴160萬養女友」她現身打臉

返台發燒少年　搭機日就是發病日

英返台3確診　10多歲男CT值15.7「很快就有結果」

反向公車亭設計超怪　民眾等車傻眼

更多熱門

相關新聞

低溫襲！潘孟安：長輩與三高民眾要留意保暖

低溫襲！潘孟安：長輩與三高民眾要留意保暖

今年入冬以來最強寒流將於12月30日入夜影響屏東地區，由於低溫可能驟降至10℃以下，縣長潘孟安28日特別提醒家中患有3高及慢性病的長輩們要注意氣候變化，並指示社會處等相關單位立即啟動獨居老人及遊民街友關懷訪視，給予適時協助，而農林漁牧業也應提前因應「防寒害」保護措施，將損失降至最低。

氣象局罕見開抗寒會議　北北基探6度

氣象局罕見開抗寒會議　北北基探6度

氣象局入冬首發低溫特報全台警戒

氣象局入冬首發低溫特報全台警戒

農友注意！寒流30日來襲「不防寒恐落果」

農友注意！寒流30日來襲「不防寒恐落果」

2016霸王寒流重演？北極冷空氣直衝東亞　彭啟明給答案

2016霸王寒流重演？北極冷空氣直衝東亞　彭啟明給答案

關鍵字：

氣象氣象雲低溫特報寒流彭啟明羅雅尹

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

疫情升級　101首度取消跨年派對

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

小甜甜染髮！被問「懷孕可以染嗎」回應了

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

8天前才喜曝懷孕！43歲紀曉君認流產「小孩沒了」

陳建州深夜連續道歉4次！

女同事床上擺粗壯姐夫　真相曝光超糗

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面