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生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場

▲生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場。（圖／台中長榮桂冠提供）

▲森悅松子燻嫩肉。（圖／台中長榮桂冠提供）

記者黃士原／台北報導

台糖公司與長榮集團旗下長榮桂冠酒店聯手推廣頂級國產黑豬，由長榮桂冠酒店(台中)獨家推出10道中西式台糖森悅豬料理，元旦起在台中長榮桂冠酒店的冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場。

台糖森悅豬生活在好山好水的屏東大武山下，豬隻有足夠的空間發揮探索本能，充分運動以增加肌肉緊實度，食用有機狼尾草及橄欖，肉質甘甜，台糖也強調，森悅豬符合國家GHP規範、ISO 22000（含HACCP）、CAS、產銷履歷等國內外食品安全的認證。

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▲生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場。（圖／台中長榮桂冠提供）

▲威靈頓森悅豬菲力佐波特松露醬汁。（圖／台中長榮桂冠提供）

長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻且無腥臊味，因此特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」，五花肉入口即化，除了品嚐原有風味還可搭配餅皮入口，食而不膩；以上海菜手法呈現的「森悅蟹黃芙蓉獅子頭」則是精選後腿肉，以9比1完美比例結合切塊的肥油丁，再淋上鮮香的蟹黃湯汁，襯托森悅豬軟嫩的肉質與香氣。

▲生活屏東大武山下　台中長榮桂冠限量台糖森悅豬料理元旦登場。（圖／台中長榮桂冠提供）

▲芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬。（圖／台中長榮桂冠提供）

西式手法製作的「芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬」特選森悅豬的松坂肉，以燒烤方式淋上蛋黃醬炙燒，再搭配蝦卵，讓海陸滋味同時於口中迸裂；「梅洛紅酒燴森悅豬」更是採用有「紅酒界皇后」美稱的梅洛紅酒，讓食用橄欖的森悅豬在其獨特柔順及濃郁果香的口感中，更顯鮮美甘甜。

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