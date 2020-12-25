機長成防疫破口！林佳龍喊「修正航空檢疫規範」：跟陳時中有共識

▲國籍航空機長成防疫破口。（示意圖非當事人／翻攝自長榮航空粉專）

記者李宜秦／台北報導

國籍航空機師因違反防疫規定，造成我國打破本土零確診紀錄，交通部長林佳龍日前表示，將檢討航空人員檢疫規範，他今日在臉書發文表示，交通部將在照顧機組員身心靈健康、確保飛安的前提下落實防疫措施。

林佳龍今在臉書發文表示，他在高鐵上遇到衛福部長陳時中，這一年來衛福部指揮防疫戰戰兢兢，所幸有國人配合，面對疫情再度升溫，交通部大眾運輸夥伴會加強落實指揮中心的防疫守則，齊心戮力把風險降到最低，當然，也需要國人的體諒與配合。

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▲林佳龍稱，修正機組員檢疫規範部分，已與陳時中有共識。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

針對航空公司機組員健康管控的加強措施，林佳龍說，與陳時中已有共識，他強調，台灣是島國，國際航運是我們的生命線，客運之外，還有貨運班機進口醫療器材、出口半導體，保障機組員安全工作，對航空公司重要，對國人也至關重要。

林佳龍表示，這兩天交通部民航局已經跟航空公司協調加強措施，交通部與CDC也會密切溝通，在照顧機組員身心靈健康、確保飛安的前提下落實防疫措施。他也向大眾運輸的夥伴喊話，「我們已經努力走過一段很長的道路，只要繼續努力並肩前行，就有機會挺過疫情」。