快訊／耶誕節共機又擾台　2架運8入侵我西南空域直奔東部上空

▲運8技術偵察機。（圖／國防部提供）



政治中心／台北報導

共機耶誕節擾台！國防部25日公布最新最新軍事即時動態，2架運8入侵我西南空域，我空軍立即升空應對。根據國防部公布資料，運8技偵機闖進我西南空域後繼續飛行到我東南方空域再折返。

根據資料顯示，1架運8反潛機、1架運8技術偵查機擾台，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是共機本月第15度擾台。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台15次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次。

12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機，12月20日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月22日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月24日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月25日1架運8反潛機、1架運8技術偵查機。

▼共機耶誕夜擾台。（圖／國防部提供）

